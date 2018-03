Otra diputada del MAS protagoniza un acto bochornoso contra un opositor

La diputada oficialista Benita Suárez arrojó hoy un vaso de basura al parlamentario opositor Amilcar Barral, pero dijo que no se disculpará, en una actitud similar a la protagonizada semanas atras por su correligionaria Juana Quispe, quien escupió su bolo de coca a los opositores.

La diputada Benita Suárez se exaltó en una sesión de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, pero dijo que no se disculpará.

La Paz, 28 de marzo (ANF).- Un nuevo bochornoso hecho se produjo en la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas. La diputada Benita Suárez (MAS) arrojó un vaso de basura al diputado opositor Amilcar Barral (UD), porque éste dijo que al parecer el oficialismo desea proteger al narcotráfico.

La comisión sesionó este miércoles para aprobar el proyecto de ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando, documento que será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración.

El hecho se produjo a raíz del uso de la palabra del diputado Barral, quien planteó que primero se debería hacer una norma completa para luchar no solo contra el contrabando sino contra el narcotráfico.

No es la primera vez que se incurren en hechos de ese tipo. La diputada Juana Quispe, también del MAS, extrajo de su boca su bolo de coca y lo arrojó a sus colegas opositores en enero pasado.

Barral argumentó que actualmente más que el contrabando, el tráfico de drogas se perfila como el principal problema del país.

“Tenemos gente, autoridades, familiares de autoridades que han sido encontradas con relación al narcotráfico”, sostuvo.

En ese momento fue interrumpido por diputadas del MAS, quienes a gritos le reprocharon que no podía volver a un tema que ya habían debatido con anterioridad. “No se puede retomar (el tema) a tu antojo, no puedes retomar cuando quieras”, le increpó una de ellas.

En medio de gritos de los parlamentarios del MAS, Barral insistió en que se debería hacer una norma amplia, que no resulte ser “otro parche” a las problemáticas del contrabando y narcotráfico.

“Ustedes quieren proteger el narcotráfico, por eso no quieren que plantee (el tema). Déjeme hablar”, reclamaba el legislador en relación al derecho que tiene de acuerdo al Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados.

Pero las legisladoras continuaban gritando y reclamando que por qué no había asistido a la sesión en el horario puntual. Barral explicó que tenía que responder a la lista del pleno de la Cámara y por eso tuvo una demora.

En medio del griterío, la diputada Suárez tomó un vaso desechable lleno de basura y lo arrojó a Barral. El presidente de la comisión, Freddy Vargas, tras el incidente llamó a la “cordura” y “respeto”, porque en la sesión estaban presentes los medios de comunicación.

Suárez, en declaraciones a la prensa, dijo que no pedirá disculpas a su colega. “Pido disculpas al país y a mis colegas, pero a él (Barral) no, porque es un atrevido”. Alegó que Barral acusó al MAS de ser narcotraficantes. No obstante, en su intervención el legislador habló de “protección” al narcotráfico.

El legislador opositor también protestó porque no lo notificaron sobre la audiencia pese a ser diputado adscrito a la comisión. También lamentó de que no le hubieran otorgado el proyecto de ley 24 horas antes a su debate en la comisión, como dice el reglamento.

En otros incidentes similares, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, golpeó el sombrero de una mujer de la tercera edad y el exmagistrado Gualberto Cusi escupió al diputado Víctor Borda.