Paniagua: “Siempre me sentí DT de Blooming”

Roly Paniagua expresó su deseo de continuar al frente de Blooming y confía en la capacidad que tiene para dirigir a la academia hasta el final del torneo Apertura. El exayudante del costarricense Jeaustin Campos manifestó en una entrevista en EL DEBER Radio que no es interino, pues se siente plenamente entrenador después que la dirigencia del club le diera la responsabilidad de hacerse cargo del primer plantel.

“Desde el momento que me dijeron que me haga carga, siempre me sentí técnico. El reto es seguir trabajando con las mismas ganas y empeño que tuvimos desde que llegamos, el año pasado”, fueron las palabras de Paniagua en un contacto telefónico con el programa Los Más Buscados de DIEZ (FM 103.3).

Roly es consciente que la dirigencia de Blooming maneja la posibilidad de contratar a Erwin ‘Platiní’ Sánchez, pero él no se achica ante el desafío de clasificar a los celestes a la siguiente ronda del Apertura. “No sé qué irá a pasar después, pero estoy trabajando con responsabilidad y contento porque tenemos la idea clara de lo que queremos”, dijo.

Cuando fue consultado por el ciclo de su antecesor, Paniagua solo se limitó a responder que “sería hablar mal porque era parte del cuerpo técnico”, pero aclaró que su cuerpo técnico trabajará sobre la base que dejó el costarricense en la academia para mejorar la campaña del equipo en el torneo interseries.

Fuente: diez.bo