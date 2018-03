Patricia, la madre de Gabriel Cruz: «Me temía que fuera ella, pero no podía decir nada»

Patricia Ramirez (i), junto a Angel Cruz, padres de Gabriel, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en Las Hortichuelas en Níjar (Almería). FOTO DE ARCHIVO:EFE

abc.es / España

Agradece a todo el mundo su apoyo y pide que no se hable más de la presunta autora de la muerte de su hijo

La madre de Gabriel Cruz, Patricia, ha hablado un día después de conocer la terrible noticia de la muerte de su hijo, al que la Guardia Civil encontró ayer domingo muerto en el maletero de Ana Julia, la pareja actual de Ángel, padre del menor. Rota de dolor ha atendido a Cope en una llamada telefónica en la que ha agradecido a todo el mundo su ayuda y, además, ha pedido que no se hable más de la presunta autora de la muerte de su pescaíto: «no se merece esa cobertura».

«No tengo palabras para agradecer las acciones de toda la gente aunque no haya tenido un final feliz», ha declarado Patricia con la voz rota de dolor después de que tras doce días de intensa búsqueda su hijo apareciera ayer domingo en el maletero de la pareja de Ana Julia, actual compañera sentimental del padre del menor.

«Tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara. Por eso, apelábamos a su conciencia en nuestras comparecencias», ha señalado Patricia para Cope cuando Carlos Herrera le ha preguntado si sospechó que Ana Julia podría ser la autora del asesinato. «Yo temía que fuera así. No se podía decir nada, porque era parte de la investigación», ha asegurado.

La madre de Gabriel ha lamentado que todo el apoyo de la ciudadanía no haya servido para encontrar sano y salvo a su pescaíto, el cual, según ha explicado Patricia, «se nos va nadando al cielo».

Tras esta terrible noticia, Patricia ha pedido que no haya frases de rabia ni fotos de Ana Julia, presunta autora de la muerte de su pequeño, pues si bien ha declarado «no se merece esa cobertura. Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta mujer nos a sembrado». Por esto mismo ha remarcado que «en honor al pescaíto, por favor, que nadie hable más de esta mujer».

«Este movimiento de gente que han ayudado a Gabriel no puede quedar con palabras de rabia y con la cara de esta mujer», ha apuntillado. Y, por último y del mismo modo que ya hiciera durante los días de búsqueda de su pequeño de 8 años, Patricia ha pedido también que «todo el mundo mande un pescado con una palabra bonita a donde quiera. Los pescados un día más a la ventana».

La madre de Gabriel Cruz ha confesado entre lágrimas en Herrera en COPE que «tengo que aprender a andar de nuevo, no se como lo voy a hacer pero tengo el calor y el cariño de mucha gente. Intentaré dar la vuelta a esto aunque no se como lo voy a hacer». Ha puntualizado que la presunta autora del asesinato «es un bicho malo pero hay mucha gente buena con buenas iniciativas».

Patricia habla de Ángel

Patricia ha explicado en Cope que también que su exmarido está sufriendo mucho tras saber que su actual pareja es la principal sospechosa. «Él es una persona maravillosa, que nadie dude de él. Yo voy a estar a su lado porque tenemos que superar esto los dos juntos. Está destrozado, pero es muy difícil hacer la digestión de la pérdida de un hijo sabiendo que lo ha matado la persona a la que quieres», ha explicado sobre Ángel.

Ha lamentado el uso en redes sociales de fotos de su hijo y de cuentas de twitter que no son suyas, «jamás he tenido una cuenta hablando de mi. No quiero que hablen de mi hijo como si fuera suyo porque no lo es». Ha concluido diciendo que le gustaría que el movimiento de amor y esperanza que ha generado la desaparición de mi hijo permanezca y pide «por favor que no se trasnforme en rabia».