Patzi: Gobierno y Claure no trajeron plata para el estadio Siles de La Paz

Hasta el 20 de abril estará concluida la pista del Siles, según confirmó el Gobernador de La Paz, Félix Patzi.

Patzi: Gobierno y Claure no trajeron plata para el Siles

Gobernador de La Paz, Felix Patzi. Foto/GADLP

“Yo voy a terminar la pista del Hernando Siles antes del 20 de abril y después sabrá que si el gobierno quiere arruinar; que lo arruinen, que sea a cuenta de ellos, no de mí”, dijo de manera tajante el Gobernador de La Paz, Félix Patzi al criticar las gestiones del gobierno y del empresario Marcelo Claure para a frenar la reposición de la pista atlética.

En un acto de sinceridad durante la rendición de cuentas inicial 2018, Patzi relató a los asistentes que en el caso de la pista atlética, él hizo lo que otros no pudieron hacer: ejecutar su colocado; pero luego el gobierno salió con amenazas de derrumbar la obra con el pretexto de una refacción general.

Explicó que cuando la obra ya tenía avance, el gobierno quiso perjudicar, sin tomar en cuenta que la misma FIFA ha felicitado por el buen manejo y conservación del principal escenario deportivo que tiene la ciudad de La Paz.

“…(pero) conmigo se ha topado, yo no me humillo. Viene un (Marcelo) Claure diciendo aquí podemos hacer… Yo pensé que Claure estaba trayendo plata. Ni un centavo…como mendigos han venido a la Gobernación diciendo hágannos construir, de ustedes depende. He preguntado al Bolívar, cuánta plata está poniendo: Ni un centavo. Entonces ¡qué se mete si no tiene dinero, a qué se mete¡” exclamó a los asistentes que lo aplaudieron por su contundencia.

La autoridad departamental sostuvo que hubiera sido distinto escucharlo decir a Marcelo Claure “tengo dinero y pongo el 80% y ustedes el 20%, pero sin dinero… Está viniendo con ganas de arruinar nomás”, acotó.

Patzi declaró que impulsa la ejecución de varios proyectos de desarrollo en las provincias del departamento y exhortó a las autoridades municipales a generar una contraparte para iniciar la ejecución de obras de carácter social y económico.

Erbol / La Paz