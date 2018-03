Patzi propone eliminar detención preventiva para delitos menores

Para solucionar el hacinamiento en cárceles

El tema del hacinamiento en cárceles “no es mito sino una realidad” en el país y para solucionar esta situación el gobernador de La Paz, Félix Patzi, propuso este sábado “eliminar” la figura de la detención preventiva para los delitos menores porque los que realizan estas contravenciones “pueden defenderse desde donde están”. Pazti cree que los diferentes niveles de gobierno deberían trabajar en iniciativas que permita luchar contra este “problema estructural”.

“Es un problema estructural. Aquí la solución no es construyendo infraestructura, sino se debe trabajar para no tener más detenciones preventivas. Tranquilamente la población puede defenderse, con el mismo resultado, desde el lugar donde está y no hay necesidad de meter a cárcel. Considero que la cárcel solamente debería ser para los más peligrosos. Hoy en día todo es detención preventiva y nos hemos acostumbrado a esto”, explicó en una entrevista con Erbol.

La propuesta nace después de los incidentes en la cárcel Palmasola de Santa Cruz, donde un gran operativo que la Policía que realizó la madrugada del miércoles provocó el saldo de siete internos muertos y una veintena de heridos. El viernes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que una de las causas para proceder con el operativo fue que los reos planeaban una fuga masiva y alistaban garrafas para usarla como explosivos y enfrentarse a los uniformados.

Patzi lamentó la “cruda realidad” que viven los internos que tienen detención preventiva por lo que planteó “urgentemente” trabajar en este aspecto para no tener “más muertes” y conflictos en cárceles del país. Dijo que esta figura penal debería ser sólo para asesinos, violadores y para los que cometan delitos contra la seguridad del Estado.

“La detención preventiva solamente debería haber para casos extremos como para aquellos delitos que afectan a la seguridad de la nación, para los casos altamente peligrosos, para los asesinos y violadores. Creo que el resto de los delitos no deberían tener jamás detención preventiva y la gente debería defenderse desde donde está”, afirmó el Gobernador de La Paz.

Asimismo, la máxima autoridad del departamento de La Paz instó a líderes de los diferentes niveles de gobierno a trabajar “una nueva norma exactamente para establecer los parámetros de la detención preventiva”. Manifestó que si se reduce esta figura “sólo para delitos graves podremos solucionar el tema del hacinamiento” en cárceles.

