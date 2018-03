Pidió revocatorio para un alcalde del MAS y un grupo de mujeres lo vistieron con una pollera

Red Uno Bolivia.- Un grupo de mujeres que pertenecen a la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa vistieron con una pollera a un dirigente campesino, ante el pedido de revocatorio que realizó en contra del alcalde del MAS, Rodolfo Vallejos.

El hecho ocurrió el pasado sábado, en el municipio de Cabezas, luego de una reunión que se dio por parte autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) para explicar el pedido de revocatorio del edil. Al término de la reunión, un grupo de mujeres de las Bartolinas Sisa pidió al dirigente de Control Social, Miguel Ruiz, quien es impulsor del proceso, que se quedara para agredirlo y vestirlo de pollera en rechazo a su solicitud.

“Este grupo de señoras me pidieron que me quede para que les explique (solicitud de revocatorio), no se sentaron y directamente me agredieron y me manosearon. Eso es preocupante que estemos en este tipo de acto (…) aquí se ve racismo y discriminación en mi contra”, expresó Ruiz en el Mañanero.