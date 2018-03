Piqué definió a Messi como “un alien” y tiene un grupo de Whatsapp con los jugadores del Real

No te pierdas las declaraciones del defensor central sobre Leo y su relación con los hombres del Merengue.

Gerard Piqué se animó a definir a Lionel Messi como “un alien” y también reveló que tiene un grupo de Whatsapp con jugadores del Real Madrid, en una entrevista publicada por “The Players Tribune”.

¡LOCOS POR LEO!#CentralFOX Mira la fascinación de estos niños con Messi ??https://t.co/shDxpJ249r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 22 de marzo de 2018

Sobre el 10 del Barcelona, expresó: “A menudo la gente me pregunta qué ha significado para mí jugar con Messi tantos años. Si tuviese que explicarlo en una frase: ‘Es un alien’. No es de este planeta. Es el futbolista más grande que he visto. No es la manera en la que ataca para mí la razón por la que es de otro planeta es por lo que sucede cuando él no tiene la pelota”. Además, agregó: Tienes que ver su cara cuando esprinta para ganar un balón a un defensor. Tiene esa mirada en sus ojos que no he visto a ningún otro jugador. Es lo que le hace grande. No le interesa el espectáculo. Rara vez hace bicicletas. Su grandeza es su obsesión por ganar el balón.

En cuanto a su relación con los futbolistas merengues, declaró que “es buena” y que tienen un grupo de Whatsapp llamado “Enhorabuena”. “Creé incluso un nombre especial para el grupo”, explicó el defensor.

“Somos como niños pequeños. Y la verdad es que para mí es especialmente divertido ahora que estamos 15 puntos por encima del Real Madrid en la Liga, ya que estoy siendo muy creativo con mis respuestas. La pasada temporada, cuando estaban ganándolo todo se sentían muy bien, hablaban constantemente cada vez que entrenábamos juntos en la selección”, añadió Piqué.

¿LE DICE ADIÓS?#CentralFOX | Un referente de la Selección de España se retiraría después del Mundial https://t.co/qM42FzxmVJ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 22 de marzo de 2018

Fuente: foxsports.com.ar