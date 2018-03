Policía acumula más datos que apuntan al autor de explosiones

Uno de los investigadores de la Policía que lleva adelante el caso de las explosiones en Oruro, Miguel Ocampo, señaló que Juan Carlos H. B., acusado como principal autor del hecho, además de no prestar ayuda a su esposa, hija y otros familiares que fallecieron en la explosión el 10 de febrero pasado, no asistió al funeral y dice que no estuvo durante la detonación porque fue al baño.

“La labor investigativa era determinar dónde se colocó el explosivo, y concluimos que el explosivo ha sido colocado por alguien del círculo íntimo de la familia, pues la vendedora atendía en una carpa con el ingreso restringido a los familiares, por lo que, aparte de Juan Carlos H., creemos que hay otras personas del círculo íntimo implicadas en la explosión”, indicó Ocampo a Radio Fides.

Después, el policía detalló que Juan Carlos H., durante su declaración, dijo que “el momento de la explosión fue al baño, pero había un baño público cerca del lugar de la explosión, también indicó que tardó en volver por comprar una chamarra, pero se encontró prendas de él en el lugar del atentado”.

Agregó que esta persona, una vez que volvió al lugar de la explosión, no prestó ninguna ayuda al personal de socorro cuando su concubina todavía estaba con vida y se limitó a observar. Tampoco participó en los funerales de su suegra, esposa e hija.

Para el mediodía de hoy está prevista la audiencia de medidas cautelares en la que el juez determinará la situación jurídica del imputado.

PERFIL PSICOLÓGICO DEL SOSPECHOSO

La Policía informó que el perfil de Juan Carlos H. B., principal sospechoso de la primera explosión en Oruro, es el de una persona de conducta patológica y manipuladora, no se inmuta ante el dolor, ni siquiera cuando se trata de la muerte de sus hijos.

Durante la entrada del carnaval de la urbe orureña, sábado 10 de febrero y martes 13, acontecieron dos explosiones entre las calles Caro y Bacovick. Estos hechos funestos dejaron un saldo de 12 personas fallecidas y más de 60 heridas.