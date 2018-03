Por fin sabemos la relación que tienen Diego Boneta y Camila Sodi en la bioserie de Luis Miguel

Cada día estamos más cerca de la bioserie de la que todos hablan.

Después de varios meses de dudas sobre cuál sería el papel de Camila Sodi en la bioserie de Luis Miguel, hoy medios mexicanos reportan que la actriz dará vida a una de las mujeres más importantes en la vida del cantante mexicano: Stephanie Salas, la madre de su primera hija, Michelle Salas.

En un nuevo avance de Luis Miguel: la serie, podemos ver a Camila y Diego Boneta (quien da vida a LuisMi) tomados de la mano, rodeados de periodistas y fotógrafos. De fondo se escucha la voz del cantante diciendo: “Ha sido una vida muy intensa, muy apasionada. Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado, ¿no? Si cambias algo, ya no sería lo mismo. Mi verdad es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido”.

Por las imágenes se puede observar que entre Luis Miguel y el personaje de Camila nada es lo que parece.

¡Míralos!

Para quienes no ubiquen muy bien a Stephanie Salas, deben saber que la actriz y cantante, proviene de una de las familias artísticas más importantes de México. Su abuela, Silvia Pinal, es una de las divas del cine y la televisión mexicanas.

Su historia con Luis Miguel fue para muchos un secreto a voces. Durante muchos años se especuló que Michelle era producto de su relación con el intérprete de La incondicional, sin embargo, tuvieron que pasar muchísimos años antes de que él aceptara su paternidad y se dejara ver junto a su primogénita.

Luis Miguel: la serie aún no tiene fecha de estreno, pero sabemos que se transmitirá en Estados Unidos a través de Telemundo; y en Latinoamérica y España a través de Netflix.

