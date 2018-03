Presencia de Evo Morales en La Haya: ¿Beneficia o perjudica a Bolivia?

En un hecho prácticamente inédito, un jefe de Estado dirá presente en las audiencias orales de un juicio que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia. Una señal clara de politización de una actividad jurídica que podría ser un arma de doble filo para el Presidente altiplánico.



SANTIAGO.- La noche del jueves, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, aterrizó en Madrid, para reunirse con el Rey Felipe VI y el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy. Se trata de un viaje importante para los intereses del país altiplánico, pero es sólo una estación antes del destino principal: La Haya, en Países Bajos, sede desde el lunes de fase de alegatos orales de la demanda marítima presentada contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

De esta forma, entre los días 19 y 28 de marzo será frecuente ver al Mandatario altiplánico haciendo declaraciones en las afueras del Palacio de la Paz, lugar donde comúnmente se ven los agentes y cancilleres, pero no los jefes de Estado. Se trata, entonces, de un hecho prácticamente inédito “que no tiene precedentes”, según relata a Emol la abogada especialista en Derecho Internacional Paz Zárate, quien reconoce que esta acción de Morales incluso haría a muchos en Chile preguntarse por qué no está en La Haya el Presidente Sebastián Piñera. Para la profesional, que ha trabajado en varios casos relativos a límites ante tribunales internacionales, incluyendo cinco ante la CIJ, la presencia del gobernante boliviano puede tener como consecuencia que la atención se desvíe desde la discusión netamente jurídica hasta lo político, perdiendo el énfasis en los argumentos de una u otra parte respecto de lo esencial: si Chile tiene o no la obligación legal de negociar una salida soberana al mar con Bolivia. “Enfocarnos sólo en apreciaciones del Presidente Morales frente a los medios durante las dos semanas de alegatos ante la Corte -en vez de centrarnos en los alegatos mismos- sería como comentar tuiteos de Donald Trump”, recalca.

En este sentido, la especialista chilena enfatiza que “Chile está actuando en una manera correcta al no seguir el juego (de Morales), porque el propósito de la instancia de La Haya es concentrarnos en la presunta obligación jurídica o la inexistencia de la misma, y es por eso que las delegaciones generalmente están compuestas por el agente y los abogados que representan a cada parte y a veces van los ministros de Relaciones Exteriores, pero no puedo recordar un caso en el que haya ido un jefe de Estado”. Los propósitos y riesgos Esta sorpresiva aparición de la máxima autoridad del país vecino, entonces, obedece a “la estrategia comunicacional de Bolivia que tiene unos propósitos diferentes del caso jurídico y también un marco temporal distinto, porque creo que lo que él se propone con esto tiene también un carácter de política interna”, indica Zárate. Y tiene sentido, considerando el complejo escenario político interno que vive Bolivia, con Evo Morales sumamente cuestionado luego de que el Tribunal Constitucional de su país lo autorizara a repostular a la presidencia, pese a que la ciudadanía rechazó esa opción en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Entonces, el jefe de Estado boliviano se juega también la posibilidad de subir las adhesiones en su país, unificándolo en un tema común, como es la aspiración marítima.

Fo obstante, Paz Zárate advierte que esta estrategia altiplánica puede significar un arma de doble filo: “Desde el punto de vista legal, Bolivia no gana con el Presidente Morales comentando el caso desde la escalinata de la Corte, el único beneficio puede ser comunicacional, para efectos de política interna”. “Los comentarios que pueden hacerse (de parte de Morales) son delicados, y he aquí el doble riesgo que se corre, porque un riesgo es que efectivamente se monopolice el debate acerca de los comentarios del Presidente Morales, mientras que el otro riesgo es que las declaraciones de un jefe de Estado pueden crear obligaciones y son vinculantes para el país que representan, entonces siempre es posible que las declaraciones de un jefe de Estado pueden utilizarse en contra de su propio país”, explica.

En este sentido, agrega que “dada la naturaleza vinculante de las declaraciones de un jefe de Estado, y su posible utilización en contra de ese mismo Estado, es de suponer que los abogados de Bolivia han advertido de este riesgo”. Respecto de lo que realmente ocurrirá, sólo queda esperar y ver cómo tanto el equipo chileno como el boliviano reaccionarán ante los dichos de la máxima autoridad altiplánica

Fuente: http://www.emol.com