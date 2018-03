Presidentes chilenos expresan “derrota anticipada”: presidenta Diputados de Bolivia

Polémica tras declaraciones en Chile.

Montaño: Presidentes chilenos expresan “derrota anticipada”

Gabriela se refirió al tema este jueves. Foto: ERBOL.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló este jueves que la posición de los ex presidentes de Chile, de no aceptar un fallo que no respete los tratados, manifiesta que los chilenos están anticipando su derrota juicio por la causa marítima boliviana.

“Parece una admisión de una derrota anticipada en La Haya”, dijo Montaño en conferencia de prensa.

El miércoles el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y sus antecesores Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, se reunieron para analizar el juicio en La Haya. Luego del encuentro, Frei manifestó que ellos no aceptarán un fallo que no respeto los tratados.

Para Montaño, la posición de los chilenos no sólo pone de manifiesto su anticipada derrota, sino también que le están “dando la espalda” al derecho internacional, puesto que la Corte de La Haya es la instancia mundial creada para solucionar estos temas.

“Lamentamos esta actitud de exgobernantes, que creemos no representa la posición de grandes sectores de Chile que sí acatan los fallos y respetan el derecho internacional”, dijo.

Desde la oposición, el diputado Gonzalo Barrientos recordó que la demanda boliviana sí se ampara en los tratados, más precisamente el Pacto de Bogotá, mediante el cual ambos países reconocen la jurisdicción de la Corte de La Haya.

Por otro lado, el abogado constitucionalista, Carlos Alarcón, explicó que, en el caso de que Chile no quiera cumplir un fallo favorable a Bolivia, la Corte al ser un organismo de la ONU, puede acudir al Consejo de Seguridad para que se ha respetar su sentencia de manera coercitiva.

Erbol / La Paz