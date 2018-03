Protagonistas de Dawson’s Creek se reúnen después de 20 años para esta épica portada

Dawson, Joey, Pacey y Jen están de regreso.

Han pasado 20 años desde que Dawson’s Creek emitió su primer episodio en The WB, y para celebrar su aniversario, Entertainment Weekly reunió a parte elenco del drama adolescente.

Además, la revista lanzó cuatro covers individuales con cada uno de los actores principales; Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek y Michelle Williams, más una genial portada de los cuatro que le dieron vida a Joey, Dawson, Pacey y Jen, respectivamente.

Además de incluir entrevistas, la revista tomó fotos y filmaron videos de los miembros del elenco como Meredith Monroe (Andie McPhee) ), Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan), John Wesley Shipp (Mitch Leery), Kerr Smith (Jack McPhee) y más.

¡Míralos!

“Creo que nos hemos visto a lo largo de los años, pero no a todos juntos”, dice Holmes al encontrarse con sus antiguos colegas. “Y siempre por no tener el tiempo suficiente”.

Dawson’s Creek fue un gran éxito instantáneo, impulsando sus cuatro actores desconocidss en el estrellato. “En realidad estaba con James cuando firmó su primer autógrafo”, recuerda Mary-Margaret Humes, quien interpretó a la madre de Dawson, Gail Leery. “Mi marido y yo llevamos a James a Universal City en Alabama para ver una película. Esta chica se acercó a James y le dijo: ‘Disculpe, ¿no es usted ese tipo en Dawson’s Creek? ¿Me puede dar un autógrafo?’ Lo firmó y dijo: “¡Dios mío, Mary-Margaret, esa fue la primera vez!” Y, por supuesto, mi pensamiento fue ‘Oh, cariño, espera’ “.

Williams, ahora cuatro veces nominada al Oscar, mira la serie con cariño. “Me encantó que pudiéramos ingresar allí en esos años formativos para la gente. Por eso las personas, creo, están tan conectadas con él. Cuando algo te afecta mientras crecías, se queda allí para siempre”. ella dice. “Cuando eres tan permeable y abierto e intentas descubrir quién eres y qué está pasando, lo que sea que te alcance en esos momentos realmente se convierte en parte de ti”.

Creado por Kevin Williamson, Dawson’s Creek duró seis temporadas desde 1998 hasta 2003.

Mientras que el elenco regresó felizmente para Entertainment Weekly, no esperes verlos regresar a Capeside en pantalla. “¿¡Qué haríamos !? Una de las razones por las que hicimos la final cinco años en el futuro fue ponerle un botón. ¿Qué sería una reunión? ¿Qué aspecto tendría? ¿Por qué lo haría? No lo veo y no lo siento. El final fue un momento tan hermoso en el tiempo y el show siempre fue una pieza de nostalgia “, explicó Williamson a The Hollywood Reporter en enero, y agregó:” Que permanezca allí y viva en su la nostalgia y su universo nostálgico “.

