PT ve que sería inminente el arresto de Luiz Lula da Silva

Lo que temen los seguidores del expresidente de Brasil, es que no pueda presentarse a las elecciones generales. Si eso sucede, lo más probable es que vayan por el voto blanco y nulo

ERBOL

Había un aire pesimista en la reunión de los intelectuales del PT, el viernes en San Pablo, donde se disponían a discutir el programa partidario. Temen, y no sin razón, que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y favorito en las encuestas, vaya a prisión a fines de este mes o inicios de abril.

Las esperanzas se agotan, como dejó entrever la propia presidenta del partido, la senadora Gleisi Hoffmann en esa cita. Con todo, ella enfatizó que la organización no tienen “plan B”. Declaró que la agrupación defiende a “Lula presidente, porque hablar de otras posibilidades es tirarlo a los leones”.

Luego de advertir que su partido y los movimientos sociales vinculados “no aceptarán con normalidad el encarcelamiento de Lula”, la senadora recordó que no se trata solo de defender al ex mandatario. Sin él en la carrera electoral se recortan los derechos de “una parte muy importante de la población brasileña que de acuerdo a las encuestas aguardan poder votarlo una vez más”.

Lo cierto es que la decisión del PT aparece cada vez más definida. Todo indica que si el líder histórico de esa organización no pudiera presentarse como candidato, entonces ellos podrían proponer el voto en blanco o nulo. Tanto es así que no hubo críticas hacia el resto de la izquierda, que ya comenzó a ventilar quienes serán sus cabezas: es el caso del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), del Partido Comunista del Brasil (PtdoB) -un aliado eterno del PT-e inclusive del PSB (socialista).

La propia Hoffmann reivindicó el derecho de todas esos sectores políticos a tener sus propios presidenciables. En síntesis, no les pidió que se embarquen en el proyecto de “Lula candidato inclusive desde la prisión”.

Este es el otro costado del plan: el ex presidente seguirá como candidato aún detrás de las rejas. Solo dejará de serlo el día que el Supremo Tribunal Electoral le prohíba la candidatura. Pero esa decisión del STF puede demorar hasta agosto.

En la cita del viernes estuvo el ex canciller brasileño Celso Amorim, quien según todo indica podría postularse como candidato a la gobernación del estado de Río de Janeiro. El territorio fluminense, y particularmente la capital carioca, es el que más ha sufrido en los últimos dos años, con frecuentes situaciones de violencia y muerte.

En cuanto a los ritos legales que podrá seguir el proceso contra el ex mandatario, su abogado defensor Sepúlveda Pertence -que fue presidente de la Corte Suprema en 1997 y es considerado uno de los grandes juristas brasileños-reveló en una entrevista concedida al diario Folha de Sao Paulo, cuáles serán los pasos que darán desde ahora.

Dijo que en caso de ser decretada la orden de prisión, pedirá inmediatamente un habeas corpus al Superior Tribunal de Justicia, el mismo que le acaba de negar ese recurso la última semana. Al mismo tiempo, indicó, se presentarán recursos ante el tribunal regional de Porto Alegre que, en enero, condenó a Lula en segunda instancia por 12 años y 1 mes de prisión, bajo la acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso conocido como “El departamento de Guarujá”.

Cuestionó la última decisión del superior tribunal de justicia (STJ) que rechazó el habeas corpus. “Ese tribunal podría haber recuperado la fuerza del principio constitucional que da prioridad a la presunción de inocencia y no de culpabilidad. Optó por dejarlo de lado”. Recordó también que el juez Sergio Moro de Curitiba, el primero en dictar una sentencia contra Lula (por la misma causa), tuvo una conducta bien diferente: dejó que el ex presidente “recurra en libertad” a los cargos. El caso de Lula tiene una gran repercusión internacional y también local. En un artículo de fines de enero, The New York Times advirtió que si Lula no podía presentarse como candidato o, peor aún, fuera preso, “la democracia (en Brasil) sufrirá una fuerte erosión” TOMADO DE CLARIN

Fuente: eldeber.com.bo