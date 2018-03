Puyol: “Para que no queden dudas, Messi necesita ganar un mundial”

El ex defensor del Barcelona habló en exclusiva con FOX Sports y dio su punto de vista sobre lo que nos espera de cara al Mundial de Rusia,.

Carles Puyol es uno de los defensores más destacados del fútbol moderno, al liderar al Barcelona a conseguir tres trofeos de la UEFA Champions League.

En una gira junto al trofeo más significativo del fútbol europeo, el ex zaguero central charló en exclusiva con Nicolás Lithitx y repasó su carrera y brindó un análisis de lo que puede ocurrir de cara a futuro en Rusia.

Pensando en la importante cita mundialista, Puyol reconoció que a pesar de estar cerca, aun resta mucho tiempo para pensar en ello: “todo lo que pase a nivel de clubes es muy importante para las selecciones. Esa carga de partidos puede influir mucho”

Además, dio sus sensaciones de quienes podrían ser los principales candidatos al título en Rusia y admitió que “Si tengo que escoger a día de hoy quienes son mis favoritos, pondría España, Francia, Alemania, Brasil y Argentina”.

Sobre la gran estrella del fútbol mundial, Puyol remarcó la importancia del rosarino y recalcó que “Messi es un gran amigo y se merece ganar un título grande, y para que se lo reconozca como el mejor jugador de la historia y no haya dudas, necesita ganar un mundial”.

También recordó el gran mundial que coronó a España como campeón mundial en Sudáfrica y admitió que “Fue una copa muy importante para nuestra generación y el fútbol español, Veníamos de ser campeones de la Euro 2008 y eso era como consolidarse a nivel mundial y creo que fuimos justos vencedores”.

En el momento de rememorar el título obtenido en el continente africano Puyol rememoró el duelo ante Paraguay por los cuartos de final y admitió que “Fue un partido muy duro, siempre es duro contra los equipos sudamericanos, porque son difíciles, trabados y compiten muy bien. Creo que tuvimos el punto de suerte que un campeón tiene que tener y ese día nos tocó a nosotros”.

Llegado el momento de analizar la temporada del cuadro culé, el ex capitán del equipo indicó que “Están muy bien, todavía no está acabada porque faltan 9 partidos, aunque tiene una distancia considerable. Están en la final de la Copa del Rey y en cuartos de final de la Champions. Todos hubieramos firmado llegar así”.

Por último, admitió quienes fueron sus entrenadores más influyentes en la carrera: “He tenido muchos entrenadores, si me tengo que quedar con uno, es difícil. Porque Van Gaal ha sido muy importante y Rijkaard también y Pep es con el que más he disfrutado, entonces es difícil escoger a uno. Porque sin Van Gaal lo demás no hubiese ocurrido, con Rijkaard después de una época muy difícil me dio la fuerza para seguir y luego llegó Pep que fue el éxtasis”.

Fuente: foxsports.com.ar