Que el cordón ecológico los abrace a los diputados y senadores

Hernán Cabrera M.

Periodista y ex Defensor del Pueblo

Carta abierta a mis amigos y compañeros diputados y senadores del oficialismo y la oposición Para: Adriana Salvatierra, Rosemary Sandoval, Henry Cabrera, Tomas Monasterios, Edgar Montaño, Luis Felipe Dorado, Gabriela Montaño, Oscar Ortiz, Adriana Arias, Luis Alberto Vaca, Benigno Vargas, Maida Paz, y otros, con quienes hemos compartido una tertulia, una actividad, preocupaciones y también divergencias.

Les cuento que en 1983 mi hermana tuvo que salir con su bebé en brazos de su casa, porque se escuchaba que venía el turbión, se logró salvar, pero su casa sus enseres se destruyeron.

Las causas fueron por la deforestación en la cuenca alta Quizás ustedes no vivieron de forma directa esta amarga experiencia. Luego de esto se creó el Searpi, cuya misión era encauzar y proteger a la ciudad y sus habitantes del río Piraí y probables desastres.

Con proyección e inteligencia crearon el cordón ecológico, que en palabras sencillas es una franja de un kilómetro de ancho, 15 ó 18 km de largo, y que ha cumplido su tarea de darnos protección, además de muchos otros servicios ambientales.

No soy experto en el tema, pero tengo el sentido común y la inteligencia para darme cuenta de la enorme importancia que revista el cordón ecológico del Piraí: conviven –de forma armónica- muchas especies de flora y fauna, el frondoso bosque sirve de protección y de generación de oxígeno; desde arriba se puede admirar el poderoso verde que irradian los árboles.

Cuando uno ingresa al cordón puede respirar aire, oxígeno, frescura y belleza. Pero lamentablemente este cordón se enfrenta de forma permanente a los riesgos y ahora más grave, en la que lamentablemente ustedes son los autores intelectuales de su probable destrucción, al viabilizar varios puentes, que son importante para el progreso, la integración de otras poblaciones; pero no es así como lo vienen planteando, presionados por el capital financiero y por intereses de empresarios y poderosos loteadores, que ven en la tierra una mercancía, antes que un ser vivo, con derechos. Puedo recurrir a libros, artículos de prensa, investigaciones para demostrarles lo que realmente significa para una ciudad contar con este cordón, que sin duda, somos privilegiados, pero el sentido común lo dice todo.

De algo deben estar seguro, y todos quienes estamos en la función pública o privada, a quienes nos tocará la hora de partir, lo que hagamos ahora bien o mal, lo disfrutarán o padecerán nuestros hijos, nietos y bisnietos, porque ellos heredarán el país y la ciudad que estamos construyendo o destruyendo.

Como verán es un cordón vital, necesario y que nos abarca a todos los que vivimos en Santa Cruz de la Sierra y poblaciones aledañas. No estoy en contra de los puentes, pero no puedo seguir, y me viene una frase del escritor ruso Yergueni Zamiatin en su libro “Nosotros”: “Escribo para demostrar por qué caminos tan erróneos y extraños puede ir el ser humano y por donde puede perderse y extraviarse la razón pura y exacta de la inteligencia”.

Antes de despedirme tengo un deseo para ustedes estimados compañeros, amigos, camaradas, hermanos, cumpas diputados y senadores, recordándoles que están de forma pasajera en esos importantes cargos, que el cordón ecológico los abrace, los cubra de su frescor, de su vitalidad, de su energía, para hacerlos reflexionar seriamente… Un abrazo.

