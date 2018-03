Quinta Municipal, se prevé entregarla este año

Situación. Aún faltará equipamiento. La obra reunirá a las secretarías del ejecutivo municipal.





Ref. Fotografia: Trabajos. Así luce la Quinta Municipal en la actualidad.

La Quinta Municipal está en etapa final de trabajos. Se tiene previsto entregarla hasta finales de año. Aunque aún faltará el equipamiento. Un concejal, Tito Sanjinez, adelantó que pedirá un informe del estado de la obra, que se encuentra en el cuatro anillo, en el Parque Autonómico. La obra comenzó a ser edificada desde el 2014. Ante reclamo de los grupos ambientalistas que observan su ubicación.

Construcción y equipamiento.

Si bien la infraestructura ya está terminada desde finales del año pasado se trabaja en las instalaciones y áreas exteriores, informó el Secretario Municipal de Parques y Jardines, Roberto Añez.

La principal característica de la edificación, es su forma de cruz potenzada.

Aún sin fecha el uso de la Quinta Municipal.

El concejal Rómel Porcel indicó que no corresponde pedir un informe debido a que aún no se cumplió el plazo de construcción. “La obra está dentro de los plazos establecidos. Se pide informe cuando se retrasa”, aseveró. En contraposición, el concejal Tito Sanjinez indicó que la obra se debió entregar en el 2017. “Imagino que hay algún retraso con la empresa constructora. Vamos a recurrir hacer una inspección. Imagino que este martes vamos a hacer una visita porque es una obra que ha sido cuestionada en su construcción. Como se salvó de esos cuestionamientos en temas legales. Ahora veamos por qué el atraso por qué no se está avanzando”, aseveró.

Respecto al funcionamiento de la obra, explicó que este año se debe entregarla equipada para que se comience a ocupar desde la próxima gestión. Aunque reconoció que aún no hay fecha exacta. En este edificio funcionarán oficinas de las secretarías que aún no cuentan con edificios propios con el objetivo de evitar gastos de alquiler.

El Día eldia@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo