Quiroga compara a José Miguel Insulza con Nicolás Maduro

Autor: Red Uno Digital Fecha: Vie Mar 23

El expresidente de Bolivia lamentó que el exsecretario de la OEA desconozca la validez jurídica de La Haya.

Red Uno Bolivia.- El expresidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, comparó al ex secretario de la OEA, José Miguel Insulza con Nicolás Maduro presidente de Venezuela, por no respetar las resoluciones multilaterales. “Desconocer la validez, el peso jurídico de la carta democrática como lo hace Maduro, me parece un mal camino. Pena que venga de Insulza”, dijo a Marcos Montero, enviado especial de Red Uno de Bolivia en La Haya, Holanda.

Así mismo Quiroga enfatizó que José Miguel Insulza, fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) por lo que debería tener más respeto por las resoluciones multilaterales. “También se debe preguntarle al exsecretario de la OEA José Miguel Insulza, si tienen o no validez las resoluciones, máxime si viene las declaraciones de un exsecretario”, dijo Quiroga.

Por su parte José Miguel Insulza manifestó que “no responderé las declaraciones de Jorge Quiroga porque si me ve, me abrazará. El primer día que me lo diga en la cara Jorge Quiroga yo le voy a contestar”, dijo a Red Uno de Bolivia, él exsecretario de la OEA José Miguel Insulza.

