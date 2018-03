Racismo: lo micro y lo macro

Los actos de racismo no tienen ningún justificativo y hay que combatirlos. Pero antes de lanzar la primera piedra, habría que tomarle la palabra al vicepresidente García Linera que sorprendió al afirmar que la discriminación no es patrimonio de ninguna región. La otra expresión de cordura, en el marco del incidente producido dentro de un micro, la tuvo la Iglesia Católica, que se preguntó por qué no baja el nivel de racismo en el país y en lugar de aquello tiende a aumentar, precisamente en estos tiempos que tanto se promueve la inclusión. Los obispos de Bolivia creen que así como se ven situaciones de rechazo a los indígenas, también se observan a menudo, indígenas en posiciones de poder que expresan desdén hacia los que son diferentes. La prueba de este razonamiento la tiene la mujer que fue víctima de malos tratos, María Janco, quien aseguró en una entrevista que nunca antes, en los 35 años que vive en Santa Cruz, había sido tratada de esa manera.

Fuente: eldia.com.bo