Rada: Comisión de Venecia no representa criterio de la UE

Ratifica que la repostulación de Evo es legal

El ministro de la Presidencia Alfredo Rada aseguró este martes que la denominada Comisión de Venecia del Consejo de Europa no refleja el criterio de la Unión Europea porque no es parte institucional y sus opiniones en torno a la repostulación presidencial como un derecho humano, corresponden a un órgano consultivo no deliberativo.

La Comisión de Venecia difundió el lunes un criterio técnico jurídico donde señala que la reelección presidencial “no es un derecho humano”, tal como interpretó el Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitar a Evo Morales en 2009.

Aunque el comunicado no hace alusión directa al caso boliviano, Palacio Quemado salió al frente para responder a la posición expresada por la Comisión de Venecia que se reúne cuatro veces al año en su calidad de entidad independiente con opiniones que no son vinculantes a los gobiernos.

“Es absolutamente falso presentar a esta denominada Comisión de Venecia como si fuera parte de la estructura de la Unión Europea, de Naciones Unidas ni de una estructura pluriestatal. Es una entidad que fue creada en 1990, emite opiniones sobre distintos temas, entonces no es la Unión Europea, no es por tanto que Europa, se pronuncia en uno u otro sentido”, declaró en conferencia de prensa.

Cree que ese criterio de observación a la reelección sería contradictorio con lo que pasó en Alemania donde se acaba de elegir a Ángela Merkel para su cuarto mandato desde 2005. “Es paradójico que una Comisión de Venecia pretenda dar recetas a otros lugares del mundo, cuando en su propio continente, se vive un ejemplo paradigmático y de reelección y estabilidad política”, indicó.

Rada recordó que el expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo haber sugerido al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, solicitar una opinión de la Comisión de Venecia.

Sin embargo el gobierno boliviano revisó los estatutos de la Comisión de Venecia donde se precisa que la petición solo se activa a petición de ministros del Consejo de Europa, de la Asamblea Parlamentaria de Europa, del Congreso de las autoridades locales y regionales, del Secretario General de Europa, de un estado miembro de los 47 estados o de una organización de la Unión Europea o Naciones Unidas.

Sostuvo que solo las instancias oficiales de Europa pueden activar una solicitud de opinión, donde no está la OEA ni el Secretario General, por tanto, la versión que dio Tuto Quiroga fue un mentira.

El ministro Rada señaló que la repostulación de Evo Morales es legal porque hay jurisprudencia en Nicaragua, Costa Rica y Honduras donde el Tribunal Constitucional se pronunció en base a derechos.

“Pedimos a los opositores que no traten nuevamente de engañar a la opinión pública, utilizando los medios de comunicación, pedimos que sean serios en momentos como este y no traten de lanzar fuegos de artificio, generando falsos debates o tratando de proyectar una imagen mediática en sentido que todo un continente se ha pronunciado en contra unos derechos”, declaró.

Fuente: erbol.com.bo