Renée Zellweger, irreconocible en su primera foto caracterizada de Judy Garland

La actriz protagoniza ‘Judy’, un biopic con aroma a Oscar que narrará los últimos días de vida de la legendaria estrella.

Cuando hablamos de Renée Zellweger lo normal es que lo hagamos para alabar su compromiso con los personajes que interpreta. Papeles en los que, llegado el momento, se mimetiza incluso en lo físico, cmo pasó cuando engordó varios kilos para interpretar a Bridget Jones.

Pero hablar de transformaciones provocaron aquellos retoques faciales que se hizo en 2016 que la habían dejado casi irreconocible. Que genial por ella, por otro lado. Todas las personas son libres de someterse a las operaciones que crean necesarias si eso les ayuda a superar determinados complejos.

Ya lo decía el personaje de La Agrado en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar después de narrar todas sus cirugías: “Una mujer es más auténtica cuando más se parece a lo que siempre ha soñado de sí misma”.

Así que centrémonos mejor solo en los cambios a los que obliga el guion y recordemos que gracias aquel compromiso con la veracidad en la primera Bridget Jones Zellweger recibió su primera y más que merecida nominación al Oscar en 2001.

Un galardón que, sin embargo, no ganó hasta 2003. cuando de nuevo casi irreconocible, pero esta vez gracias al maquillaje y no a una dieta hipocalórica, se metió en la piel de la primitiva y tosca Ruby de la película Cold Mountain. Se demostraba una vez más que a la Academia de Hollywood le gusta premiar a las estrellas cuando no parecen ellas.

Y eso es lo que parece que va a darles Renée en su próxima película, a juzgar por la primera foto del rodaje que se ha filtrado de Judy, una película que narra las últimas semanas de vida de Judy Garland.

Se transforma así Renée en una de las figuras más importantes del cine que, después de haberlo sido todo en la industria desde que saltara a la fama protagonizando El mago de Oz, sobrevivía como podía en Londres dando conciertos con una voz que ya no tenía la misma luz que entonces y arrastrando un terrible historial de depresiones y adicciones por culpa de una vida que nunca la trató como la merecía. ¿Tenemos nuevo Oscar a la vista? Todo indica que sí.

Fuente: revistavanityfair.es