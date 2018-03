Rescatan cuerpo de joven que se ahogó en el río Tres Arroyos

Los ríos del trópico volvieron a cobrarse una vida. Se trata de un joven que se ahogó ayer en Tres Arroyos. Los pobladores exigen que se implemente personal o señalética en los afluentes de mayor caudal.

Según los testigos, el joven se estaba bañando con su grupo de amigos. Pero, por motivos que se investigarán no pudo respirar y se ahogó. Fue auxiliado por la gente que se encontraba en el lugar, sin embargo, no lograron sacarlo con vida.

Las autoridades del trópico manifestaron que investigarán las causas del hecho. Empero, es un problema recurrente que en los ríos del Chapare mueran personas ya sea por ahogamiento o por ser arrastradas.

Este hecho volvió a despertar preocupación en la población que exige medidas preventivas lo antes posible, principalmente para turistas que no conocen el desenvolvimiento de los ríos del trópico, considerados peligrosos.

“Sinceramente no se cuándo pueden gestionar personal que esté en los ríos principales indicando el peligro de cada afluente. O por lo menos unos letreros con diferentes avisos y un número de emergencia”, señaló un poblador.

Numerosas personas se pronunciaron a través de las redes sociales exigiendo varias medidas de seguridad y preventivas. Entre las principales: el colocado de letreros de precaución en los ríos que suelen ser más peligrosos, señalética que indique aquello que no se debe hacer en el agua y números de emergencia a los que se puede llamar en caso de necesitar auxilio.

De igual modo, solicitan que se invierta en personal que realice constante monitoreo en los ríos. Además, que en los hoteles se informe a los turistas en caso de que se registren crecidas en los afluentes para evitar que vayan a bañarse, pescar o navegar.

De igual modo, otras personas piden a la misma gente del lugar que tome conciencia y evite ingresar cuando sabe que el caudal ha aumentado. “Saben que es peligroso e igual se meten con sus barcas o a pescar. Hay que ser conscientes para luego no estar lamentando fallecimientos”, dijo Rafael Rocha.

Por el momento, sólo en el río Chimoré, que es del Beni, hay un letrero sobre el puente que indica “prohibido bañarse”.

Este afluente se cobró numerosas vidas. Además, crece en cuestión de segundos y con bastante fuerza. A esto se suma que hay lagartos y víboras en las playas como en el agua.

RECOMENDACIONES ANTES DE ENTRAR

No entrar solo al río si uno no sabe nadar bien. No alejarse de la orilla: para cualquier nivel de natación lo más recomendable es nadar en paralelo a la orilla.

Esperar entre dos a tres horas para entrar al agua después de comer y hacerlo de forma progresiva. Evitar el alcohol, pues con el calor y el exceso de ejercicio son la mayor causa de deshidrataciones y mareos.

Niños pequeños y personas mayores deben entrar siempre en compañía de alguien con experiencia. Si surge una situación de peligro, primero hay que calmarse y avisar. En estado de relajación es más fácil flotar, coger aire e incluso gritar o alzar la voz para pedir ayuda o gesticular con los brazos.