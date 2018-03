Ricky Martin se lesiona durante un concierto en Las Vegas

El cantante vuelve a los escenarios después de dos días hospitalizado tras hacerse daño en un pierna mientras bailaba

Los fans de Ricky Martin ya pueden respirar tranquilos. El cantante, de 46 años, se lesionó la pierna a principios de esta semana durante uno de sus conciertos en Las Vegas y tuvo que hacer reposo durante un par de días que paró sus actuaciones. Así lo contó él mismo a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del programa estadounidense El Gordo y la Flaca. “Esta noche me lesioné la pierna mientras actuaba y he tenido que medicarme. El show fue increíble pero esta mañana la pierna me dolía, así que tengo que tomarme dos días de reposo. No puedo bailar durante estos días y así podré volver pronto a Las Vegas”.