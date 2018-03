Roban a librecambista en plena luz del día en Yacuiba

En la calle Independencia, casi esquina Comercio de la ciudad de Yacuiba, un grupo de delincuentes sustrajo ayer a las 16.30, el bolso a un librecambista con alrededor de Bs 20 mil, para luego darse a la fuga por rumbo desconocido.

En las primeras investigaciones, pudo conocerse que la víctima Luis López Salazar, se encontraba sentada como de costumbre en su silla en el ingreso del primer pasillo que da a la calle Independencia, cuando se levantó de su asiento para atender a un cliente, fue descuidado por dos hombres que salieron del mercado que se encuentra en la zona.

Uno de los hombres se le acercó por la espalda y le rocío un gas pimienta, dejándolo paralizado y aturdido, instante que aprovecharon para quitarle el maletín donde guardaba el dinero.

Según el relato de los testigos, uno de los delincuentes al momento de la huida, apuntó a los transeúntes con un arma de fuego.

Toda esta situación puede verse en un video de seguridad captado por una de las cámaras ubicada sobre esa calle.

En determinado momento, uno de los delincuentes, hace un disparo al aire, para dispersar a la gente que se encontraba por el lugar.

“Estaba ahí trabajando, justo llegó una señora en un auto y me dice que le cambie –dinero-, entonces, me bajo a cambiar y desde atrás, me echaron el gas a los ojos, quitándome la cartera”, contó el librecambista.

La víctima no precisó la cantidad de dinero que le fue sustraída por seguridad.

A los pocos minutos de ocurrido el hecho, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se hizo presente en el lugar para iniciar las investigaciones. Efectivos policiales en vehículos salieron a realizar el operativo de rastrillaje. Aún no hay datos del paradero de los asaltantes.

“Es la tercera vez que me pasa lo mismo, falta seguridad para las personas en Yacuiba, ahora esperamos que las cámaras puedan mostrar lo que pasó, porque el intendente dice que una no sirve, pero es por falta de reparación”, lamentó. (eP).

Antecedentes

El año 2016 en Yacuiba, dos hombres asesinaron con un disparo en la cabeza a Emilio Choque, librecambista que trabajaba en la avenida Santa Cruz.

Los delincuentes bajaron de una moto, se acercaron a Choque y le propinaron un disparo en la cabeza, posteriormente se dieron a la fuga. El librecambista falleció de manera instantánea.

DATOS

Los atracadores hicieron seguimiento a los movimientos de la víctima desde un mercado cercano.

DATOS 2

Estiman que son unos Bs 20 mil que se llevaron los delincuentes; sin embargo, no determinaron con precisión el monto sustraído.

Fuente: Red Uno, http://elperiodico-digital.com