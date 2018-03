Rodríguez Veltzé: La CIJ decidirá en respeto y en justicia la disputa entre Bolivia y Chile

Notivisión Autor: Red Uno Digital Fecha: Lun Mar 19

La ex autoridad informó que todos los documentos relacionados con el proceso y sus alcances, se puede acceder al portal de la CIJ, donde están publicados.

Red Uno Bolivia.-El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, declaró a la salida de la presentación de los alegatos presentados este lunes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en torno a la solicitud hecha por Bolivia, para negociar con Chile una salida soberana al mar.

Rodríguez celebró el papel del equipo jurídico y admitió el valor de la visión del presidente Evo Morales en referencia al proceso de la Demanda Marítima. “Se ha puesto el mayor empeño, responsabilidad y rigurosidad en cada una de las etapas”, afirmó.

Rodríguez explicó al enviado especial de Notivisión, Marcos Montero, que el significado jurídico de este proceso, es que dos países buscan ante la Corte creada por la ONU, solucionar sus disputas en paz, en derecho y en justicia. La ex autoridad informó que todos los documentos relacionados con el proceso y sus alcances, se puede acceder al portal de la CIJ, donde están publicados.

El ex presidente, quien acompaña a las autoridades nacionales en la delegación boliviana, no quiso responder a la postura de Chile de que no se les obligará a negociar su territorio, y advirtió que son aproximadamente cuatro meses que se deberán esperar para conocer los resultados de los alegatos.

