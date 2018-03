Romeo Santos responde al escándalo por su canción sobre una violación a una menor: ‘No la escucharon bien’

El “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, ha sido blanco de críticas esta semana por dos temas diferentes, pero ambos relacionados con el contenido sexual de sus canciones y videos.

El primero tiene que ver con la letra de su canción Perjurio, en la que describe una violación a una menor de 17 años.

“Violé tu piel y tu nobleza los más puro por una noche de placer es un perjurio. Me aproveché de tu inocencia. Disfruté de tu pureza. Te quité lo más valioso. Dios me quiera perdonar”, dice la canción.

Otra parte dice: “Te engatusé hasta llevarte a la cama saltando tu virginidad. Sé me que vas a odiar, juro no fue personal (…) 18 primaveras ibas a cumplir. Doncella ahora me arrepiento. Te quité lo más valioso, Dios me quiera perdonar”.

Aunque la canción fue lanzada meses atrás, solo hasta esta semana se desató una polémica en las redes sociales por su contenido.

“Romeo Santos lanzó una canción llamada Perjurio donde da a entender que se trata de una violación a una chica que cumplía 18 años. Nosotras las MUJERES mantenemos una lucha para que no nos maten, ni nos violen y este flaco se da el lujo de hacer una canción así. Que triste”, dijo una usuaria en Twitter.

No puedo explicar con palabras el asco que me produce la letra de Perjurio de Romeo Santos. pic.twitter.com/0qI08mKRVG — María Miranda (@madeinmary) 28 de febrero de 2018

Viste la letra de Perjurio de Romeo Santos?,es un asco,es un himno a lo violadores,y lo peor son los comentarios,hay uno de una MUJER que dice

“Me sentí ofendida por la letra pero luego veo que es Romeo y se me pasa”

Hola! Por el hecho de que se ÉL le perdonas todo?

asco dan 🤦 — ✵ (@mxrrisxnbae_) 2 de marzo de 2018

El artista respondió este viernes a las críticas y dijo que la canción “narra desde la perspectiva de un hombre cómo engatusa a una joven para llevarla la cama”.

“No deja de ser un acto cruel de parte del personaje, pero en ningún momento insinué que hubo violación física forzosamente”, dijo en un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que les pidió a sus seguidores recordar que él es “poeta, narrador y cuentista”.

Y agregó: “Quizás no entendieron la canción como yo la visualicé. Posiblemente no desarrollé el concepto adecuadamente o hay personas tan ignorantes o difamadores que criticaron el tema sin escucharlo bien”.

El otro escándalo en el que estuvo implicado tuvo que ver con que YouTube censuró su más reciente video de Sobredosis, canción junto a Ozuna, por algunas escenas explícitas.

“Tuvimos que bajar el video original por algunas escenas explícitas . Ya de vuelta”, escribió en su cuenta de Instagram.

El video tiene ya más de 37 millones de vistas en YouTube.

Fuente: El Nuevo Herald