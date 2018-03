Ronaldo confesó al detalle cómo fue su calvario en la previa de la final del Mundial ’98

Luego de eso, le comunicaron que no iba a jugar el partido decisivo y lo llevaron a hacerse algunos análisis, que no revelaron nada anormal. Eso lo motivo a jugar: “Los exámenes médicos no mostraban nada anormal. Nos fuimos al estadio, me acerqué a Zagallo y le dije ‘me encuentro bien, no tengo nada, yo quiero jugar’. No le quedó más remedio que aceptar mi decisión.”