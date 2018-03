Rubén Costas: “No permitiremos que se apropien de nuestros recursos del Incahuasi”

No hay ningún argumento para congelarlos, es por ello que se debe defenderlos, además que esos recursos le pertenecen a todos los que viven en esta tierra en especial de quienes más lo necesitan y son para el desarrollo de las provincias.

La asfixia económica por la que atraviesa el Gobierno Autónomo Departamental es evidente, dijo el Gobernador Rubén Costas, al celebrar que por fin el Gobierno Nacional ha reconocido que han hecho una reducción de los recursos en todas partes. Al mismo tiempo Rubén dijo que no tienen ningún argumento válido para seguir congelando los recursos de Santa Cruz.

“El Tribunal Constitucional violó nuevamente la Constitución al emitir un fallo en diciembre que congeló nuestros recursos de regalías de Incahuasi, y lo hicieron con tanta premeditación que lo hicieron retroactivo de 3 meses antes, como para matarnos económicamente”, dijo el Gobernador, al destacar que no permitirá que nadie se apropie de los recursos de Incahuasi, porque estos le pertenecen a Santa Cruz y así lo establecen las normas y leyes. “No hay nada que negociar, no vamos a dejar que se apropien de ningún metro, ni de ningún volumen de nuestros recurso”, enfatizó.

Al mismo tiempo, la autoridad departamental, dijo que los recursos por los que ahora se está luchando, no son para él, porque a él ya solo le queda 1 año y medio de gestión, sino más bien son para los ciudadanos que más lo necesitan, para las provincias, para los barrios, para salud, para educación.

Según Rubén Costas, estas acciones que están llevando adelante el Gobierno Nacional a través del Ministro de la Presidencia y el Viceministro de Autonomías solo buscan la confrontación entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, ya que sacan a flote con la resolución del TC el tema límites, el cual ya estaba cerrado desde hace más de 100 años.

El Gobernador cruceño, durante la conferencia de prensa también aprovechó para ratificar su posición sobre el tema del Pacto Fiscal de que no asistirá a ninguna reunión del CNA hasta que no se hable del tema de la redistribución económica y les recordó al Ministro Rada y el Viceministro Hugo Siles, que el asistió y todas las reuniones el año pasado y que no ha firmado ningún acuerdo.