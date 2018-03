Sander le recuerda a Insulza que él apoyó la demanda marítima

Alegatos en La Haya.

Amy Sander no se anduvo con vueltas y apuntó al exsecretario de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, que respaldó la demanda durante su gestión. Hoy Insulza es miembro del equipo trasandino en La Haya

Bolivia recordó que el exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, apoyó la demanda marítima y prometió auspiciar un acercamiento para una negociación que ponga fin al enclaustramiento de Bolivia.

En la segunda ronda de los alegatos orales que se inició con la participación de Bolivia, la abogada del equipo internacional, Amy Sander, destacó todas las veces que el tema del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile estuvo en agenda de la OEA y puso acento a las 11 resoluciones adoptadas por ese organismo multilateral y las veces que Chile respaldo tales resoluciones.

Desvirtuó la tesis chilena que asegura que durante muchos años Bolivia abandonó su demanda y recordó que la OEa resolvió colocar en su agenda permanente la demanda marítima boliviana.

Para mayor evidencia, citó declaraciones que el entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, excanciller chileno y ahora miembro del equipo de su país ante La Haya, realizó en 2006 admitiendo que “el tema de acceso soberano al mar era un tema hemisférico”.

La jurista puso ante la Corte Internacional de Justicia las palabras textuales de Insulza que declaró que “la OEA considera desde hace tiempo a este tema como de interés de todo el continente”.

Añadió que el 2010 se refirió por segunda vez de manera expresa que el tema de acceso de Bolivia al mar tenía que ser resuelto.

Ante tales declaraciones, puntualizó Sander, el 2011 Bolivia emitió una declaración dando “gracias a los países de la OEA por su continuo apoyo y a Insulza por sus declaraciones donde instaba a una solución”.

En esa oportunidad, destacó la abofada, también se agradeció a “los funcionarios de Chile que han participado en iniciativas para proponer una solución” y, por supuesto “al pueblo chileno por sus muestras de simpatía con la causa marítima”.

“Chile pretende decir que puede ser un Estado miembro de la OEA en el que puede redactar una resolución, aceptarla, y no obstante no acatarla y no cumplirla. Bolivia afirma que esto simplemente no puede hacerse”,dijo Sander al cierre de su intervención.

