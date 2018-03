Santa Cruz: Trabajadores en salud acatan paro de 24 horas

MOVILIZACIONES. Paro de actividades con huelga de hambre acatan los trabajadores del sector salud, exigiendo a las autoridades el pago del bono de vacunación, pago del mes de febrero e ítems. La movilización se efectúa en hospitales de primer y segundo nivel.

Los trabajadores del sector salud hoy acatan un paro de actividades por 24 horas exigiendo a las autoridades el pago del bono de vacunación y soluciones a las falencias por la que atraviesan los hospitales. Roberth Hurtado, representante de los trabajadores en salud, indicó que, mediante el comité ejecutivo departamental de la Federación Sindical de Trabajadores en salud, determinaron acatar hoy un paro de 24 horas seguido de huelga de hambre indefinida para mañana.

“Reprochamos la falta de cancelación del viático de vacunación, la transformación de los 25 ítems municipales, además exigimos la cancelación del mes de febrero”, explicó Hurtado, al momento de argumentar que esta medida de presión es acatada en el hospital Fránces y en las redes norte, sur, este y centro. Añadió que si en 48 horas no reciben solución masificarán sus medidas de presión con un paro de 48 horas, incluyendo a los hospitales de tercer nivel. Los trabajadores del hospital San Juan de Dios, también, piden a las autoridades correspondientes insumos, para dar mejor atención a los pacientes. Por su parte, Jorge Landívar, secretario de Comunicación de la Alcaldía cruceña, indicó que mientras que no haya un decreto, no pueden realizar el pago.

“Ellos saben perfectamente el inconveniente que tenemos desde el punto de vista jurídico, deben presionar al Ministerio de Salud, no a la municipalidad”, señaló Landívar al momento de argumentar que esperan instrucción de dicho ministerio. Los pacientes manifiestan sus molestias por las falencias que existen en los hospitales y piden a los trabajadores en salud no realizar paros y buscar soluciones inmediatas para sus demandas. “El paro de actividades no es la solución”, expresó una paciente.

Fuente: Cadena A, El Mundo