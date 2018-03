Sanz quiere mayor rapidez y puntería en la ‘U’

El DT de Universitario exigió a sus jugadores en el entrenamiento pensando en el compromiso del fin de semana frente a San José, en Oruro. Los doctos necesitan ganar los tres puntos.

DIEZ

Mayor rapidez y puntería son los aspectos que quiere reforzar el técnico de Universitario, Óscar Sanz para sorprender a San José, en el partido reprogramado para el domingo en el estadio Jesús Bermúdez. El entrenador docto desea que el equipo realice el mismo juego punzante que hizo en el triunfo ante Real Potosí (3-1).

“Debemos trabajar en esos detalles y recuperar aspectos que mostramos ante Real Potosí, siendo rápidos y mucho más certeros”, sostuvo Sanz tras la última práctica. Los capitalinos tendrán el regreso de Leandro Maygua para potenciar el medio campo y acompañar a Bruno Pascua en la generación de juego.

En el cuerpo técnico de la ‘U’ todavía tiene desazón por la derrota ante Bolívar (2-0), donde a criterio de Sanz, el equipo no aplicó lo ensayado en la semana. “De los partidos que me tocó dirigir, uno que me dejó preocupado y abatido, fue ante Bolívar porque no hicimos nada de lo que habíamos planeado”, apuntó el DT.

Universitario utilizará el mismo sistema (4-4-2), con el objetivo de evitar errores y tratar de conseguir los tres puntos en Oruro. Los capitalinos son penúltimos de la serie A con ocho puntos.

Fuente: diez.bo