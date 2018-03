Se derrumbó el mito

Wilfredo Rojo Ardaya

“No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista”. El mal ya lleva 12 años y parece que durará 14, que para la historia de un país, puede ser poco pero, para las necesidades que hoy tenemos sin resolver, 14 años, es mucho tiempo y más aún, cuando podemos constatar que nos conducen por mal camino.

Cada día que pasa, vemos como el mito del “proceso de cambio” se ha ido derrumbando desde sus cimientos. La farsa demagógica del “indígena puro”, cayó con los desfalcos al Fondo Indígena y es que, se demuestra una vez más que, la honestidad no es atributo de razas.

La construcción ideológica en torno a la protección de la Madre Tierra y el vivir bien, se cayó con la destrucción del Tipnis y el respaldo y servilismo a los cocaleros del chapare que destruyen a la Madre Tierra para sembrar la materia prima de lo que ya sabemos que químico producen.

La honradez y transparencia en la administración de los recursos públicos que pregonaron, la destruyeron todos, quienes crearon una CPE hecha a su medida y para su exclusivo beneficio, hasta la implementación del Estado Plurinacional que, no es otra cosa que el manejo centralista, absorbente y mañoso del mismo, sin independencia ni equilibrio entre sus órganos, a lo que hay que sumar los innumerables casos de desfalcos, negociados y corrupción.

El ama qhilla (no sea flojo), ama llulla (no sea mentiroso) y el ama suwa (no sea ladrón), especialmente los dos últimos, también los tumbaron todos, empezando Evo y Álvaro. Aquellas palabras en el discurso de toma de juramento: “en nuestro Gobierno no habrá ni un solo muerto”, quedó en nada desde la Calancha en Sucre, donde murieron los primeros tres bolivianos por defender los principios de la democracia y la libertad. Hoy suman cerca de un centenar sin mencionar las represiones y agresiones a discapacitados e indígenas en Chaparina y a todo boliviano que ha intentado reivindicar un derecho.

Está claro que el mito cayó y pese al afán absurdo y no disimulado del Gobierno, de elevar la imagen de Evo Morales a niveles sobre naturales y de supuesto gran estadista, solo comparable con lo hecho para Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini y Mao, afortunadamente el mismo Evo se ha encargado de hacerlo fracasar, porque, en muchos casos no han podido controlar la esencia de su naturaleza, instintos y debilidad humana.

Es que, “lo que natura no da, Salamanca no presta” o, lo que es lo mismo “no se le puede pedir peras al olmo”. La realidad es implacable y siempre termina por superar cualquier plan o proyecto.

Está claro que a Evo y su gobierno se les acabaron las ideas y se agotaron en sí mismo, al margen que no tienen moral para mostrar algo positivo, porque las mentiras, cinismo, incongruencias y contradicciones ya tocaron fondo. Hoy, el pueblo sabe que Evo es un mentiroso crónico. Las evidencias sobran, están registradas en las redes sociales y no las podrán esconder.

Los bolivianos, dejamos de creerles. Ni aunque revivan a Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda y Canciller de Hitler y sigan despilfarrando el dinero de los bolivianos en propaganda, podrán reponer la imagen de Evo.

Todo el mito se derrumbó y deben aceptarlo.

Wilfredo Rojo Ardaya es abogado