Se prendió la pipa: Aquellos que no me querían en la selección tendrán que aguantarlo: Higuaín

Gonzalo Higuaín, respondió a sus detractores después de que fue convocado de nuevo a la selección Argentina por el director técnico albiceleste Jorge Sampaoli, para los amistosos de este mes de marzo ante Italia en Manchester (23) y España en Madrid (27).

“Jugué en el Real Madrid. Estoy entre los 10 mejores goleadores del club. En el equipo nacional, entre los seis mejores. En Napoli, en el top 10. Espero convertirme en el Top 10 de la Juventus. Haber anotado más de 100 goles en España. no es fácil. Mi vida siempre fue así. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Siempre escucho a los críticos. De los mejores jugadores siempre quieren más, con respeto. Gracias a mi familia tengo una cabeza fuerte”, comentó el “Pipita”.

El delantero agregó: “Aquellos que no me quieran (en el equipo) tendrán que aguantarlo. Voy a seguir jugando fútbol. Es verdad que hablé con Sampaoli y bueno, en el momento tal vez no era el mejor ( cuando lo abandonaron), pero ahora estoy mucho mejor y estoy aquí para ayudar al equipo y estoy muy contento de poder volver a hacerlo “.

Para cerrar el franco-argentino: “Quiero mejorar. Quiero jugar muchos años más, no es fácil jugar durante 12 años en Europa al más alto nivel, en equipos enormes que tienen una gran demanda mental y física. Esto te desgasta un poco. Pero estoy contento con lo que estoy haciendo en este momento. Espero disfrutarlo y llevarlo al equipo nacional “.

Fuente: Pasión Fútbol