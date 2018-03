¿Se va Robben del Bayern Múnich?

Las grandes figuras se están retirando del fútbol y lo único que podemos hacer es confiar en las nuevas generaciones y esperar a que florezca una nueva estrella. Así es esto de ser crecer.

En ese proceso se encuentra Arjen Robben, quien está a unos meses de terminar contrato con el Bayern y aún no sabe si disfrutar una última temporada o irse a casa.

En declaraciones a medios alemanes, el delantero del Bayern Múnich manifestó que está centrado en la Bundesliga, los partidos de Champions League y la semifinal de la Copa, pero también se encuentra impaciente por saber qué le depara.

“Todavía no he tomado ninguna decisión sobre mi futuro y es algo que me impacienta, (Karl Heinze) Rummenigge me dijo que hablaríamos en abril. Lo más difícil, llegada mi edad, cuando ves que el final se acerca, es tomar la decisión adecuada”, dijo Robben.

El atacante ‘Tulipán’ de 34 años es una de las máximas figuras del Bayern Múnich desde su llegada a la Bundesliga en el año 2009; con el onceno ‘teutón’ ha conquistado todo lo que ha jugado, incluyendo la Champions League 2012-2013.

