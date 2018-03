Según expresidente de Cadecocruz construir más puentes no es una solución

El Bunker

El expresidente de la Cámara de la Construcción (Cadecocruz), Rolando Schrupp en una entrevista en el programa radial El Bunker, que conduce Agustín Zambrana, dijo que construir uno o más puentes no es una solución a la situación limítrofe entre Santa Cruz-Porongo, si no que el tema de fondo es cómo se construyen y el costo que implican. “No estoy seguro que la solución de fondo sean más puentes, el tema de fondo no es si tiene que haber uno o más puentes si no cómo se construyen y que costo nos significa a los demás”.

Schrupp, señaló que el Urubó se ha desarrollado sin planificación coherente y críticó que solo en Santa Cruz se hable de respeto al cordón ecológico y que en Porongo no suceda lo mismo. “Mucho del Urubó se ha desarrollado sin una planificación coherente, se habla del cordón ecológico del lado de Santa Cruz, pero del lado de Porongo nadie lo respeta y la norma es clara, es para los dos lados”.

Asimismo, cuestionó la propuesta de construir un puente que perfore el cordón ecológico y no uno que esté por encima. “Nuestro cuestionamiento es por qué un puente tan corto que perfora el cordón y por qué no podés hacer un puente por encima del cordón, que eso probablemente va ser otro debate con los japonés, que me imagino lo están analizando, porque no está de casualidad el cordón ahí”.

“Este no es un tema de que si nos oponemos a uno o más puentes, es un tema de la responsabilidad que tenemos”, indicó.