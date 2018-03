Ser socio de un club da al menos cinco beneficios

Utilizar las instalaciones, rebaja en indumentaria y poder de decisión son algunas de las posibilidades que tiene el afiliado. En el país, no hay la costumbre de asociarse.

PRESIDENTE DE AURORA, JAIME CORNEJO, PRESENTA CARNET DE SOCIO Y ABONADO. DICO SOLÍS

El ser socio de un club de fútbol no llama mucho la atención en los hinchas y simpatizantes de los equipos del país. Esto por razones de desinterés, de no conocer los beneficios que esto puede traer o de no saber la ayuda directa que puede generar al club.

Y es que, a diferencia de otros países donde los clubes se sustentan por los asociados, en Bolivia no hay la costumbre de aportar mensualmente al “equipo de sus amores”, haya o no partidos durante cada mes.

Quizás ese sea uno de los puntos que no convence a los hinchas, pero esto trae al menos cinco beneficios para quienes son socios.

En Bolivia, según un sondeo, los clubes de La Paz son quienes tienen mayor cantidad de socios, mientras que en los clubes de la Llajta no es muy común.

Un beneficio es que se tiene poder de decisión en el club, pues al portar el canet se puede exigir cuentas, datos o información que generalmente se evita dar a otras personas. Los socios pueden solicitar en cualquier mes del año.

La afiliación también permite elegir a los representantes de la entidad mediante el voto en elecciones, como ya sucederá en Wilster y Aurora, en junio próximo. Además, ayuda para presentarse como candidato o formar parte de un directorio.

Otro de los beneficios es que se puede tener acceso y uso a los predios que tiene el club sin ningún problema, pues es parte “de la sociedad”. Esto se ha visto en la mayoría de los clubes de Bolivia, incluso en los que recientemente ascendieron, como Royal Pari y Destroyers de Santa Cruz.

Además, están los descuentos en la compra de indumentaria deportiva. Normalmente se hace una rebaja entre el 10 por ciento y 20 por ciento del costo real de la prenda. Se ve más en la adquisición de las camisetas oficiales de los equipos.

Permite, además, tener la posibilidad de pasar tiempo con los jugadores del equipo, ya sea para sacarse fotografías, pedir autógrafos o compartir conversaciones.

Entre los beneficios más importantes se tiene que se gasta menos en entradas y aportas más al club. Es decir, que al dar aunque 100 bolivianos por mes, te da derecho a entrar con tu carnet a todos los partidos de local, que normalmente son entre tres y cuatro. Si se hacen cuentas, sale más barato que comprar boletos en cada partido.

La entrada más baja en Cochabamba es de 40 bolivianos, lo que por tres cotejos se hace 120, siendo que ahorras 20 bolivianos siendo socio. Esto sin contar los cotejos por Copa, en el que los boletos suben considerablemente.

Además de no gastar mucho, todo el dinero que aportas se va directamente a las arcas de tu club, lo que no sucede cuando compras entrada, pues a tu equipo le descuentan por tema impositivo y borderó y estadio.

4 Mil socios como máximo tuvo, en su momento, WIlstermann. Aurora no pasa de los 500. Bolívar y The Strongest tiene una suma mayor.

¿Ayudaría a sustentar a un club?

Los clubes nacionales, en los últimos años, han sufrido en tema de economía. Y es que eso se debe a que las recaudaciones fueron muy bajas, al igual que el número de socios aportantes.

Para muchos, la solución estaría en que los hinchas se conviertan en socios para que su club tenga ingresos mensuales líquidos, lo que permitiría planificar y proyectar los gastos e ingresos de mejor manera.

Así es como los equipos del resto del mundo sustentan sus plantillas.

En Bolivia, sin embargo, no hay mucho interés en la población de fútbol, que prefiere comprar, partido tras partido, su entrada al estadio.

Los clubes esperan que la figura cambie.

Fuente: Opinión