Si usas un PIN incorrecto en el iPhone, puedes quedarte 47 años sin usarlo

Es una exageración, pero es posible. Y si no que se lo pregunten a la madre del niño que, tras bloquearse el teléfono mientras veía vídeos educativos, introdujo mal el PIN del iPhone repetidas veces. Como consecuencia, la madre se encontró con que su smartphone quedaba bloqueado durante 25 millones de minutos, es decir, 47 años al cambio.

El resultado del bloqueo del iPhone durante más de 4 décadas es culpa del sistema de protección de los dispositivos de Apple. Según cuentan los compañeros de ADSLZone, el iPhone y otros productos de la compañía pueden ser desbloqueados por huella dactilar, detección de rostro, o introducción de PIN. Sin embargo, para evitar ataques ‘de fuerza bruta’ mediante los que los ciberdelincuentes eliminan el bloqueo del iPhone o iPad, Apple aumenta la cantidad de tiempo disponible tras introducir un patrón o contraseña incorrecto.

Evidentemente, esto puede inducir a accidentes del tipo que hoy nos ocupa. No vigilar a nuestro hijo mientras está con el móvil (algo que no debería suceder muy a menudo) puede provocar que no podamos usar el smartphone en 47 años, o perder toda la información alojada en el dispositivo.

¿Qué hacer con un iPhone bloqueado?

Aunque pueda parecer una broma, 47 años no es el máximo periodo de tiempo que han visto los empleados de Apple Store en un iPhone bloqueado. Al introducir mal PIN del iPhone aseguran haber visto un teléfono de Apple con restricción de uso de hasta 80 años. Toda una vida.

La mujer acudió al soporte técnico de Apple para encontrar una solución al bloqueo de iPhone, y los expertos de la compañía le explicaron que sólo existen dos formas de poder volver a usar el teléfono. La primera es esperar 47 años para meter el PIN del iPhone correcto (si es que la memoria aguanta). La segunda es más rápida, pero más perjudicial, pues requiere restaurar el teléfono por completo y perder los datos alojados en el smartphone.

Apple ofrece en su página de soporte las diferentes opciones para restaurar un iPhone bloqueado, pero todas requieren de pasar por iTunes. Aunque el móvil esté bloqueado, el programa de Apple lo reconocerá y podrás elegir la opción de Restaurar iPhone.

Si no has realizado nunca una copia de seguridad o sincronización con iTunes, deberás usar el modo de recuperación para restaurar el dispositivo desde un ordenador o desde una tienda de Apple. Esto es diferente según el modelo de móvil con el que trabajes.

iPhone X, iPhone 8 o iPhone 8 Plus: pulsa y suelta rápidamente el botón Subir volumen. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación.

iPhone 7 o un iPhone 7 Plus: mantén pulsados el botón lateral y el de disminución de volumen a la vez. Mantenlos pulsados hasta que veas la pantalla del modo de recuperación.

iPhone 6s y anterior, un iPad o un iPod touch: mantén pulsados el botón de inicio y el superior (o lateral) al mismo tiempo. Mantenlos pulsados hasta que veas la pantalla del modo de recuperación.

Fuente > ADSLZone

