Siles: “No se permitirá corrupción al ingreso a Palmasola”  

El pasado miércoles se realizó un megaoperativo en la cárcel de Palmasola que terminó con siete reos fallecidos

Juan Delgadillo

Claro y contundente fue el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, al referirse a los cambios que se han comenzado a implementar en el control del ingreso de las visitas y la vigilancia que hay en la cárcel de Palmasola. La autoridad dijo que no se permitirá ningún acto de corrupción y advirtió al personal de seguridad a que se abstengan de realizar cobros irregulares a familiares de privados de libertad.

Siles también pidió a la población a denunciar cualquier acto irregular que pueda cometer algún uniformado para colaborar con el trabajo de transparentar en la administración y control de ese centro carcelario.

“No puedo ser que ante semejante operativo en donde se lamenta la vidas de internos y resultarán varios heridos, entre ellos uniformados, no sirva para nada, por culpa de algunos malos funcionarios. No se permitirá actos de corrupción en el ingreso a Palmasola”, puntualizó.En los últimos días corrió la versión entre los visitantes de que habrían supuestos cobros irregulares que en el penal. Esto no fue negado por las autoridades que sí emitieron advertencias para los policías.

Fuente: eldeber.com.bo