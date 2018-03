Silva: Tuto y sus cómplices utilizan a sus “amigos” en el exterior para deslegitimar al Gobierno

Silva dijo que la oposición no podrá probar que Evo Morales viola algún derecho humano, porque no lo hizo. ¿Inscribir a Evo (como candidato) qué derecho viola? cuestionó.

Jorge Quiiroga y Luis Almagro. Foto: Internet

La Paz, 21 de marzo (ANF).- El expresidente Jorge Tuto Quiroga y “sus cómplices” utilizan las instituciones de la comunidad internacional para deslegitimar al Gobierno del presidente Evo Morales, acusó el vocero del MAS, Jorge Silva.

El político se refirió en esos términos porque la oposición ha recurrido a diferentes instancias para frenar una eventual repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019, porque sería su cuarta postulación, no obstante la Constitución permite una reelección por una sola vez de manera continua.

“Comprendemos la desesperación de Tuto y sus cómplices de utilizar a instituciones y organismos internacionales ya no para luchar por los DDHH, sino están recurriendo a estas instancias internacionales para deslegitimar un gobierno de los movimientos sociales”, declaró Silva.

Sostuvo que la oposición tiene en la Organización de Estados Americanos (OEA) el único escenario “favorable” para obtener resoluciones a su favor y en contra del Gobierno de Morales.

“Es el único escenario favorable de la oposición, (Luis) Almagro y su equipo son afines a la derecha y son amigos con Tuto y Rubén (Costas) y con toda la oposición política. Ahí tiene una instancia favorable porque están los amigos de la oposición”, añadió Silva.

En ese marco cree que la OEA puede emitir resoluciones en respuesta a las aspiraciones políticas de la oposición y desfavorables al Gobierno, advirtió que esta instancia solo tiene facultades para hacer recomendaciones pero no para definir sobre un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Quiroga anticipó que la OEA se pronunciará sobre los gobiernos en América Latina que buscan reelecciones indefinidas y sin límite de mandatos y para esos han recurrido al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Desde otro frente el Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que interprete el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica sobre el que se basó el Tribunal Constitucional para legalizar la reelección indefinida.

Este lunes el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia emitió un informe sobre la reelección presidencial y se inclinó porque las constituciones de los países deben incorporar límites a los mandatos para evitar el abuso de poder.

Para Silva esta instancia no tiene competencia para pronunciarse sobre una consulta de “una persona como es el secretario general de la OEA, que más que todo responde a un interés político antes que responder a intereses de defensa de los derechos humanos”, declaró a ANF.

Añadió que el presidente Morales no violó ningún derecho humano y que a la oposición le será difícil probar sus acusaciones “¿qué derecho de los 30 derechos humanos se violó? O ¿Cómo probará que hubo fraude procesal”, cuando fue un error de “taipeo”? cuestionó.

Es más dijo que las acciones que están asumiendo los opositores no tendrán ningún efecto porque no existe ninguna violación a los derechos de nadie. “¿Cuándo se consumaría la violación? ¿Inscribir a Evo qué derecho viola? ¿Siendo candidato qué derecho humano de los 30 se estaría violando? Por lo tanto no entendemos cuál es la postura de la oposición”, sostuvo Silva.

