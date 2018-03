Sólo quedan dos candidatos a la presidencia de la FBF

El presidente del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Limbert Cardozo, señaló ayer que los únicos candidatos que quedan en carrera para las elecciones son César Salinas y Guido Loayza.

El titular de la instancia señaló que se recibió la notificación por parte del Comité de Apelaciones donde da cuenta que el recurso que presentó Luciano Negrete no fue aceptado, por lo que la inhabilitación fue correcta.

“Rechazaron lo de (Luciano) Negrete y quedan como al principio, los dos candidatos habilitados”, explicó.

Asimismo, informó que para el sábado está previsto que se reciba el resultado de los exámenes de idoneidad de los que se encargó Conmebol.

“Vamos a reunirnos el 28 de marzo o el 1 de abril. Vamos a definir en estos días la fecha para sacar la resolución final de los candidatos y esperar el 10 de abril para las elecciones”, aseguró.

Cardozo señaló que el proceso está “encaminado” y no tendrían que haber más observaciones al respecto.

Además, señaló que se cuenta con la garantía de los veedores que enviaron la FIFA y la Conmebol, por lo que se contó con la supervisión de los entes matrices del fútbol internacional.

“La publicación de la lista de candidatos para las elecciones la haremos entre el 28 de marzo y el 1 de abril”, aseguró.

Luego de haber cumplido con todo el procedimiento establecido en el Código Electoral, Cardozo señaló que no se tiene ningún aspecto “pendiente”.

LA APELACIÓN SE DIO FUERA DE PLAZO

La apelación presentada por el candidato Luciano Negrete fue presentada fuera de plazo, por lo que, pese a ser remitida al Comité Electoral de Apelaciones, la misma fue rechazada.

Negrete hizo llegar su recurso el jueves 8 de marzo, siendo que el plazo había sido fijado hasta el martes 6 a las 19:00.

El candidato inhabilitado no cumplió con la entrega de documentos requeridos de manera obligatoria por el Código Electoral, por lo que el Comité observó esta situación y lo inhabilitó.

RECHAZAN APELACIÓN DE GUIDO LOAYZA

Limbert Cardozo, presidente del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó ayer que la apelación interpuesta por Guido Loayza contra Lily Rocabado, Rolando Aramayo y Marcos Rodríguez fue rechazada por el Comité Electoral de Apelaciones.

Según la apelación que entregó Loayza, en la misma se observa la presentación de los requisitos y condiciones de elegibilidad, siendo que se consideró que no se tenía toda la documentación necesaria.

“Analizado el memorial de apelación, el mismo carece de los requisitos de admisibilidad de un recurso de apelación, toda vez que adolece de fundamentación, motivación y no demuestra el agravio evidente que habría sufrido el apelante en sus derechos, condición sine qua non (condición sin la cual no) para la sustanciación del recurso de apelación”, señala la nota enviada al Comité Electoral.

Por lo mismo, la apelación fue rechazada por el ente que analiza los recursos presentados.