¡Sorpresa! Mohamed Salah y el Liverpool hacen broma épica a niños

Nadie puede poner en duda que el extremo egipcio Mohamad Salah está pasando por el mejor momento de su carrera, hasta ahora, situación que beneficia a su club, el Liverpool, que no desea venderlo pese a que se habla de ofertas multimillonarias.

Es por ello, que los ‘Reds’ sacan provecho a su futbolista estrella tanto dentro como fuera de la cancha y además de marcar goles al por mayor se da tiempo de sorprender a los fanáticos del cuadro de Merseyside.

THOSE reactions!! 😆 20 schoolchildren, @22mosalah, one GIANT prank and the video you simply cannot afford to miss!! 😱🤣

— Liverpool FC (@LFC) 28 de marzo de 2018