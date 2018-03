Sosa demandará penalmente a dirigentes gremiales de La Ramada

Con piedras, botellas y palos, un grupo de comerciantes del mercado La Ramada atentó contra la vida del alcalde cruceño y concejales que se encontraban en un micro llegando a las instalaciones del Concejo Municipal, cerca del mediodía de ayer, por lo que el chofer del motorizado tuvo que realizar maniobras para retroceder y salir del lugar.

Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal, repudió la acción vandálica de un minúsculo grupo de comerciantes del mercado, por lo que tomará acciones legales contra agresores. “Cuando llegábamos al Concejo Municipal junto a nuestro alcalde, recibimos las peores agresiones, destrozaron los vidrios del micro, llenaron de golpes, ladrillos y palazos que si el vidrio no haya tenido protección no estuviéramos en este momento, este acto es reprochable”, expresó Sosa al momento de argumentar que no agotarán lo que el alcalde siempre les enseñó, que es el diálogo con puertas abiertas a escuchar a todos, pero siempre con la rectitud que demanda su cargo.

La autoridad añadió que recibieron una minuta de los 11 concejales para que se actúe de forma penal, para que estos actos no vuelvan a suceder, llamó a la reflexión a los comerciantes de dicho mercado. “La acción es penal, es contra las personas que promocionaron estos actos que no solo fue en contra del edificio que representa el pueblo cruceño sino también contra el ingeniero Percy, concejales y secretarios que fuimos brutalmente agredidos”, detalló la presidenta del Concejo Municipal al momento de remarcar que el lunes 30 de abril inicia el traslado de comerciantes minoristas de La Ramada a las nuevas instalaciones, ubicadas en la avenida Moscú, sexto anillo.

Fuente: ATB, El Mundo