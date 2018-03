Suman 15 y la lista llega a 40 en el programa Tierra de Campeones

Con 29 atletas de 40 nominados, ayer el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) presentó la segunda fase del programa denominado Tierra de Campeones, el cual amplió 15 cupos más a los 25 que inicialmente otorgaron para deportistas destacados del departamento, con el fin de fomentar su preparación de cara a los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

“El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba apoyará íntegramente a los deportistas de Cochabamba. Ellos, desde mañana (por hoy), tendrán una serie de beneficios, como pasajes aéreos, además de indumentaria deportiva, gimnasio, apoyo en nutrición, ropa deportiva y otros beneficios más que tendrán de los acuerdos que estamos realizando con empresas cochabambinas”, indicó el secretario ejecutivo del municipio, Alex Contreras. El acontecimiento se celebró en el salón de eventos El Portal, de la avenida Ricardo Jaimes Freyre, en la zona norte de la ciudad, con la presencia de las principales autoridades del municipio de Cercado, como el alcalde José María Leyes y el secretario ejecutivo del municipio Alex Contraras, además de Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), entre otros.

Contreras explicó también que en primera instancia se presentó una lista de 25 deportistas y que para este segundo lanzamiento se desafectaron a siete debido a que no lograron clasificar a los Juegos, y que en la nómina que presentaron ayer también podrán ser excluidos si no logran la clasificación.

“Ellos (por los que no continúan) no lograron clasificar a los Juegos Suramericanos. Lamentablemente, siempre se presentan inconvenientes”, declaró Contreras.

Los deportistas que no tuvieron continuidad son los raquetbolistas Gerson Miranda y Romina Rivero, la nadadora Alondra Castillo, la taekwondista Estefany Zambrano, los esgrimistas Diego Guardia y Laura Rendón, y el tenista Luis Molina.

11 AUSENTES EN LA PRESENTACIÓN

Once deportistas que fueron seleccionados por el programa Tierra de Campeones no estuvieron presentes anoche en la presentación.

La nadadora Karen Tórrez reside en La Paz; Zedheir Tórrez, en Ecuador; Dianne Soria Galvarro, en Estados Unidos; Yasmine Sabja y Valeria Centellas están en Temuco, Chile, en competencia; Anahí Saavedra, en Brasil; Daniel Díaz y Génesis Castro, en Colombia; tampoco estuvieron Sofía Castro, Mateo Granda y Paola Cortez.

OPINIONES

“Nos sentimos muy felices y estamos muy agradecidas con Dios, con la vida y nuestra familia, con el equipo de Tierra de Campeones, que nos ha dado el apoyo necesario para poder rendir al máximo”

“Justo Fernanda (Maida) y yo usamos bastante el gimnasio y el gabinete de fisioterapia, y este programa nos ayuda bastante con eso. Dejé el voleibol de piso para enfocarme en el vóley de playa”. Melanie Vargas. Voleibolista

“Estoy muy feliz y agradecida por estar en este programa que nos brinda el Alcalde como parte de la preparación para los Juegos Suramericanos. Entreno muy duro día a día, me preparo mental y físicamente para el clasificatorio”.

“Antes, el apoyo partía sólo de parte de mi familia; ahora el respaldo que brinda el Gobierno municipal es una forma de expandir el deporte”. Dahara Claros. Tiro con Arco

“Me siento muy alegre por haber sido seleccionado por Tierra de Campeones. Doy las gracias por haberme aceptado, este apoyo me beneficia bastante. Hoy (por ayer) vi la pista y eso nos ayudará mucho para entrenar”

“Buscaré clasificar llegando a la marca mínima, me prepararé para el segundo selectivo que será en Tarija el 14 y 15 de abril, no podré ir al primero porque estoy algo lesionado.” Carlos Abán. Velocista