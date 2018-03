Tarija accede a crédito de Bs 68 MM del Banco Unión y tramita otro de Bs 120 MM del Bisa

La Gobernación de Tarija, en el sur de Bolivia, accederá a un crédito del estatal Banco Unión de Bs 68 millones para proyectos como el equipamiento del Hospital Regional San Juan de Dios, mientras que aún está en trámite otro crédito de Bs 120 millones del privado Banco Bisa. Es una muestra de confianza del sistema en el estado de las finanzas regionales, se informó.

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, y el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, informaron en una conferencia de prensa sobre el crédito tramitado y el que está en curso de la banca para financiar proyectos regionales. La Asamblea Legislativa Departamental deberá ratificar el acuerdo para que entre en vigencia.

El periódico Nuevo Sur informó en su edición de este viernes sobre los créditos. “El modelo de contrato lo vamos a concertar con el Banco (Unión) e inmediatamente lo vamos a enviar (al legislativo) para que lo homologue”, explicó Ardaya tras confirmar que es un crédito productivo a 10 años plazo y un interés de 6%.

Una vez desembolsado los recursos económicos irán a financiar proyectos como de equipamiento del Hospital Regional San Juan de Dios, del Banco de Sangre, del Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental (INTRAID), además de una construcción complementaria a la infraestructura construida.

Anualmente el pago de deuda ascenderá a Bs 32 millones, mientras que mensualmente entre Bs 4 millones a Bs 5 millones. “Eso no significa que no hagamos negociaciones para que nosotros podamos pagarlo mucho antes y que no sea una carga onerosa para la Gobernación”, aclaró Ardaya en la conferencia de prensa.

También está previsto paras las próximas horas la confirmación o no de otro crédito, pero esta vez del Banco Bisa por Bs 102 millones, con lo cual se accederá a un total de crédito de Bs 170 millones. Todo eso es una muestra de la confianza en el manejo de las finanzas en el gobierno departamental, añadió.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz