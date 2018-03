TDE convoca a elecciones en la cooperativa COMTECO

Será el 29 de abril

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, convocó a las y los asociados de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba (COMTECO) a la elección parcial de cuatro consejeros de Administración y cuatro consejeros de Vigilancia, que se realizará el próximo domingo 29 de abril.

El TED público este domingo 11 de marzo la convocatoria en base a la Resolución TSE-RSP Nº 038/2018 de 7 de febrero de 2018. El proceso concluirá el 11 de mayo con la entrega del informe final.

Las y los asociados que se postulen para la elección deberán cumplir 15 requisitos establecidos en la Ley General de Cooperativas, Reglamento y el Estatuto de la Cooperativa, entre ellos: no tener litigios con la Cooperativa, no ser trabajadores en relación de dependencia, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no ocupar cargos públicos electos, no estar vinculados con otras candidatas, candidatos o directores de los Consejos por lazos de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad ni afinidad; estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa.

Las y los postulantes deben presentar sus documentos debidamente respaldados, desde el 12 al 20 de marzo, ante la Secretaría de Cámara del TED Cochabamba; solo podrán optar a un cargo ya sea en el Consejo de Administración o en el Consejo de Vigilancia.

Fuente: erbol.com.bo