Tiempos de “buenitud”

Carlos Federico Valverde Bravo

“No puede ganar una guerra quien vive acumulando derrotas”, escribí en un “Tweet”, refiriéndome al Presidente, quien presumía de “golear” a quienes se oponían a él, porque alguien le hizo creer que su “proclamación” llevó más gente que la que se sumó al paro del 21F (varios departamentos).

Desde el 21F, el Presidente perdió el Referéndum (NO a la reelección), la elección Judicial (mayoría impresionante de nulos), debió dejar sin efecto, abrogar, el Código de Sistemas Penales (la calle llena en contra), bajas significativas en las encuestas (cayó al 22%) , el Estado Argentino lo puso contra las cuerdas por la pésima decisión de la joven ministra de oponerse a la reciprocidad con ese país, en materia de atenciones gratuitas de salud a los respectivos connacionales y eso le debe haber dejado una lección: cambias o te cambian (la calle obliga al Poder a cambiar de actitud, lo que significa más derrota aún) y, de un día para otro, el Gobierno cambió.

En efecto, el Vicepresidente que vociferaba contra las “clases medias decadentes”, en un par de declaraciones posteriores morigeró su discurso y terminó prácticamente “entendiendo que es necesario enamorar a las clases medias” (El Deber, declaración dirigida a la clase media, directamente); atrás quedaron las agresiones, todo comenzaba a cambiar.

Encontraron el “leit motiv” del cambio: la causa que une al país: el tema marítimo. Para ello, hubo que pedirle a la población que ayude a establecer el “record Guinness” de la bandera más larga del mundo sobre la reivindicación marítima; una estupidez para un Estado, pero, además, la lógica dice que así sea de 1 metro, nadie más ha hecho una bandera de la reivindicación marítima, de manera que, al ser la primera, debía ser reconocida (se me antoja que no llamaron a los “medidores” que no aceptarían “sumar los metros dispersos” y, si hubiera tal récord, no sería un Estado serio el que lo busque, pero, “Él es así”.

Luego, comenzó a propagandear que el mar estaba cada vez más cerca y luego nomás, invitó a los ex Presidentes de la República a acompañarlos (atrás quedaron los derechistas, neoliberales, mentirosos y vendepatrias que, una semana antes eran objeto de su “historia particular” de Twitter), había que mostrarse “bueno” y ese era el momento propicio; los ex mandatarios no podían negarse; no podían quedar al margen de ese “servicio patriótico”, de manera que fue un acierto publicitario.

Lo siguió el Vicepresidente, Álvaro Marcelo, quien aseguró que Carlos D de Mesa desempeñaba un excelente papel de portavoz de la causa marítima; lo tragicómico del asunto es que en diciembre 2017 lo querían sacar u obligarlo renunciar porque no tuvieron el coraje de echarlo y, al menos desde un par de meses antes no había viajado a ningún lugar, no había hecho gestión, pero no importaba, lo que de verdad interesaba … era mostrar un gobierno de “buenos” que “por la patria, tenían amplitud”; llegó a tanto que aseguró que La Haya podría obligar a Chile a negociar (la cercanía se cambió por la realidad jurídica; por qué? Por “bueno”); y hasta mandaron detenido a Branko Matkovic a su casa a curarse, ¿tendrá que ver el “buenísimo”?

Carlos Federico Valverde Bravo