“Tienen envidia de las cosas buenas cuando hay éxito”

El reconocido cantante de Los Kjarkas aseguró que la canción no es machista y que la letra sólo muestra que, a veces, los hombres se guían por el rostro de una mujer.



El nuevo videoclip de los Kjarkas Cara bonita causó polémica en las redes sociales tras ser tildado de machista y de no respetar el atuendo de las chinas morenas (las trenzas). Artistas y ciudadanos no dudaron en postear en Facebook, YouTube y Twitter comentarios negativos, algunos, incluso, en los que expresaron su decepción por el grupo.

El director y el principal compositor del grupo, Gonzalo Hermosa, respondió a la ola de críticas que generó esta canción publicada en la plataforma YouTube el 21 de marzo.

¿Cuál es su opinión respecto a la canción?

A ver, la letra dice así… Quien busca a una mujer, bella mujer, con cara bonita, mucha plata debe tener pa mantener mujer bonita… Eso no es nada extraordinario. A veces los hombres nos guiamos por el rostro de una mujer -porque nos parece un bello rostro- y no nos fijamos en el interior; a veces una mujer bonita tiene, digamos, mal carácter o mal genio.

Las mujeres bonitas, por ser hermosas, son pretendidas por muchos varones y al final ellas siempre pretenden a un chico que las complazca en todo; a veces el ego es bastante elevado y esto no es ninguna novedad.

¿Considera que su canción es machista?

No, porque no está elevando el ego de los varones. La situación que relata la canción (que las mujeres bellas se crean superiores por ser hermosas) no sucede sólo con las mujeres sino también con los varones. Un hombre cuando se ve muy guapo siempre pretende no sólo estar con una mujer, sino estar alrededor de muchas mujeres. Se cree un don Juan y empieza a despreciar a las mujeres.

En la segunda estrofa que dice … Mientras que yo… bailo morenada, es mi mujer, otro nivel, baila morenada… quiere decir que uno a veces cuando busca a una mujer debe ser de su nivel cultural y su intelecto porque va a tropezar con muchas otras cosas que no le van a gustar. Esto no tiene nada que ver con lo sexista y machista ni tampoco incita al feminicidio; más bien esta es una forma de ver a la mujer no por los ojos sino también por el alma. Hay mujeres que son bellísimas en la profundidad y otras son súper inteligentes; entonces, simplemente es un crítica mal interpretada.

Artistas y público han hecho polémica de la canción en las redes sociales, además de la ciudadanía.

¿A qué cree que se debe esto?

El problema es que la canción es muy bonita y pegajosa y tiende a ser un éxito total. Ya nos han tenido en Córdoba y Jujuy, Argentina -porque lanzamos la canción antes de Carnaval-, y el tema es maravilloso, muchos quieren bailar y fraternidades quieren hacerla suya.

Considero que es simplemente un especie de envidia. Tienen envidia de las cosas buenas cuando hay éxito; entonces, es esa envidia tonta que hace que esta gente haga una mala interpretación.

Le digo… Quien busca a una mujer, bella mujer esto dice “quien” o sea alguien que quiera buscar a una mujer se va a tropezar con caritas bonitas que esconden algo malo en su interior, como pueden no tener alma.

Muchas personas me reclamaron… pero les digo que la mujer no es sólo una cara bonita ni un cuerpo bonito; a la mujer hay que tratarla en la parte profunda de su ser, donde tiene un alma diáfana; a veces son delicadas, sensuales, de ojos profundos y demás características. Yo soy un enamorado de la mujer boliviana y siempre he exaltado su valor. Cuando ellos creen que estoy, tal vez, incitando a otras cosas, están completamente mal.

¿Qué opina usted de las críticas que se hicieron al video de la canción?

Mire… nadie se ha fijado en esas cosas excepto una persona. Por ejemplo, si hay que criticar se puede hacer esta acción incluso con el tema Ave de cristal. Alguien dirá porque el ave es de cristal porque nos compara con vidrio a las mujeres, porque usted está comparando el amor con algo material y por qué esto. Todo es criticable, pero algunos lo hacen con criterio y otros sin criterio.

La belleza no es sólo tomada a un cuerpo bonito. Nosotros, Los Kjarkas, nunca hemos estado de acuerdo con los eventos de belleza porque no toman la parte interna de la belleza de las mujeres y es no tomar en cuenta sus sentimientos y eso es lo que hace, más bien, que el hombre sea machista. No respaldamos eso.

Fue criticado que las morenas no usaran trenzas en el video, ¿qué opina al respecto?

Hay unas 12 chicas y al menos 10 están con trenzas y alguna que está con moño es nuestra protagonista de Cara bonita porque justamente la hemos llevado a una morenada y ella, incluso, no debería estar con un atuendo de morena. Pero esto no es para criticar, porque no tiene ninguna relevancia.

Si uno ve hasta por tercera vez no encuentra nada pero si alguien le dice “mira, su bota es café y la otra es blanca y demás” y uno se vuelve a fijar para ver ese detalle. Esto es inducir a que vean algo malo que no existe.

Fuente: paginasiete.bo