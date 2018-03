Tío relata el calvario del niño quemado por su madre en La Paz

El hecho ocurrido en la ciudad de El Alto, ha conmovido a la ciudadanía por la crueldad de esta madre contra su pequeño de tan solo siete años, a quien arrojó agua hirviendo, causándole graves daños. A raíz de este indignante hecho se supo que el niño sufría castigos de su progenitora desde hacía mucho tiempo.

Roberto Chino, tío del niño, contó el drama por el que atravesó este pequeño, quien inicialmente vivía con su abuela materna, porque la madre a los 2 meses de nacido lo dejó para irse a trabajar a Brasil. Al cabo del tiempo ella regresó y se estableció con una nueva pareja y trajo al niño a vivir con ellos, cuando éste ya tenia 4 años. El padrastro lo reconoció dándole su apellido.

Según el relato del tío al programa televisivo “Que no me pierda”, la mujer castigaba muy severamente al pequeño, incluso lo dejaba días sin comida y fue así que un familiar la denunció y las autoridades determinaron que el niño pase a la guarda de la abuela paterna. Luego la pareja va a vivir en la casa de la abuela y el niño pasa a estar bajo la tutela, otra vez, de la desalmada madre, quien tiene otra hija, fruto de su nueva unión.

El tío relató el dramatico abuso ocurrido el pasado domingo “la hermana de mi esposa llorando nos dijo “la Delia le esta castigando grabe al Rodrigo, le ha echado agua hirviendo”. Dijo que de inmediato el y su esposa fueron a la casa a ver que sucedía “cuando llego lo encuentro (al pequeño) lavando ropa en un rincón ya muy tarde de la noche y le pregunto que hacia, el contesta lavando ropa, ¿por qué a esa hora? y el me responde es que mi mamá me ha castigado porque me comí la carne de mi tío” y sigue “cuando lo saco del rinconcito donde estaba lavando la ropa veo que estaba golpeado en la cara e incluso le faltaban dos pedazos de piel en el rostro, situación que me alarma, le reviso el cuello y al sacarle su chompita veo que estaba completamente quemado su espalda”.

“Ya en hospital Boliviano Holandes (de El Alto) someten al niño a cirugía ya que mi sobrino tenia quemaduras de 2do. y 1er. nivel en el rostro y el cuerpo”. Al hacer la revisión medica también se descubrió una fractura en el brazo de unos dos años atras, y en aquella oportunidad la madre dijo que la fractura fue producto de una caída en bicicleta”. (eju.tv / L.M.)

Video: “Que no me pierda”, red UNO