Todos buscan novio a Angelina Jolie

Tras su separación de Brad Pitt, numerosos medios han relacionado a la actriz con varios hombres, desde un actor a un agente inmobiliario

Hace un año y medio que la noticia de la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie sacudía el mundo. La pareja, aparentemente, más estable de Hollywood ponía punto final a su relación después de 12 años juntos y seis hijos en común. Y, como un resorte, casi desde el primer momento numerosos medios se han empeñado en relacionar a Pitt con diferentes actrices, especialmente con su exmujer Jennifer Aniston, alegando que el protagonista de El club de la lucha estaba intentado rehacer su vida. Mientras que Jolie se ha dedicado a su carrera como directora, a sus hijos, y a su faceta filantrópica.

Pero parece que todo era cuestión de tiempo, y ahora le toca a ella estar bajo los focos por sus supuestos romances. De hecho, en menos de 15 días varias publicaciones estadounidenses la han relacionado con dos hombres diferentes: por una parte el actor Garrett Hedlund, y por otra un agente inmobiliario mayor que ella.

Los primeros rumores, que comenzaron hace aproximadamente una semana, son los que relacionaban a Jolie con Hedlund. De hecho, incluso algunos portales norteamericanos y españoles han llegado a asegurar que fuentes cercanas a la actriz han confesado que “Angie disfruta mucho de la atención de Garrett. Él es como Brad Pitt, más joven y sexy”, un dato que parece añadir más morbo, si cabe, a la noticia. Pero parece que lo único que hay de cierto en lo rumores que circulan y que los vinculan es que ambos actores se en 2014 cuando el actor se puso a las órdenes de Jolie en la película Inquebrantable.

Aun en plena resaca de esta noticia, otros medios como ET Canadá comenzaban a vincular a Jolie con un agente inmobiliario que se sitúa fuera del star sistem y que sería un poco más mayor que la actriz. En esta ocasión también fuentes anónimas, pero supuestamente cercanas a la actriz, aseguran que “está viendo a alguien”, pero que no es nada serio, sino que más bien sería “una persona adulta con la que pasar su tiempo y que le está siendo de gran ayuda”.

Sin embargo, la revista People asegura que otra fuente, que tampoco identifica, les ha asegurado que la actriz y embajadora del alto comisionado de la ONU para los refugiados no está viendo a nadie en “absoluto” y que no parece que vaya a hacerlo en un futuro. “Ella [Angelina Jolie] está únicamente centrada en estar con sus hijos. Y no está interesada en salir con nadie”, zanjaba esta fuente.

A pesar de todo la actriz no se ha pronunciado al respecto, ni para desmentir ni para confirmar una posible relación con nadie. Por el momento Jolie parece estar centrada en sus seis hijos con los que ha visitado París en el último mes y en sus proyectos personales entre los que se incluye el rodaje de la segunda parte de la película Maléfica.

