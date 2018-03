Tuberculosis: Santa Cruz concentra el 42%

El 42% del total de casos de tuberculosis que se han registrado en Bolivia, en 2017, están en el departamento de Santa Cruz, informaron desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña (ver infografía). El número de casos registrados, el año pasado, a nivel nacional llegó a los 7.645, de los cuales 3.200 estaban en la región cruceña. “Entonces comparando con La Paz y Cochabamba, se tiene una mayor incidencia en casos registrados”, informó Joaquín Monasterio, director del Sedes.

Se curó al 85%. Monasterio añadió que del total de casos registrados en 2017, 3.200, se han logrado curar un 85%, gracias al diagnóstico y tratamiento oportuno dentro del sistema de salud.

También se pudo conocer el número de pacientes con tuberculosis registrados en 2016 que llegó a 2.271, de los cuales un 89% fue curado, 2% falleció, 5% fracasó y el 4% abandonó el tratamiento.

“El fracaso del tratamiento se debe a que las personas no están educadas ni informadas y no conocen el daño ni el riesgo que tienen, si es que no terminan el tratamiento”, explicó.

Pese a estos pequeños porcentajes, la tuberculosis es una enfermedad 100% curable, gracias al tratamiento gratuito que hay en el sistema público de salud.

Sectores más afectados. En lo que respecta a la tasa de incidencia la misma se ha reducido, entre 2011 a 2017, de 105 a 92, por cada 100.000 habitantes. Por otro lado se pudo conocer que las zonas donde existe una mayor incidencia de casos, en la capital cruceña, están ubicados en las redes de salud Este y Sur (ver infografía).

Además Monasterio, dijo que los grupos más afectados, comprenden entre 15 y 35 años de edad, considerados los económicamente activos y reproductivos.

“En estas condiciones representa un daño económico importante para el Estado, porque esta población que debería estar en mejores condiciones de trabajo, no lo está por la enfermedad”.

Añadió que los empresarios deben pensar en sus obreros, que además del sueldo y estabilidad laboral, deben contar con una buena alimentación y vivienda.

Qué hacer en caso de detectar la enfermedad. En tanto Daniel Encinas, responsable del Programa de Tuberculosis, invitó a la población cruceña a participar de las diferentes actividades conmemorativas al “Día Mundial de la Tuberculosis”, a realizarse el 24 de marzo.

Añadió que una vez identificado los síntomas, entre los cuales sobresale una tos constante, las personas deben acudir inmediatamente al centro de salud para que le realicen la baciloscopía y en caso de ser positivo el resultado, el paciente ingresa a un esquema de tratamiento por seis meses.

Actualmente para el diagnóstico, en el departamento de Santa Cruz, se tienen habilitados 113 laboratorios, de los cuales 80 están en las provincias y 33 en la capital.

2 Mil

Casos han sido registrados en la capital cruceña en 2017.

Fuente: El Día