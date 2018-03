‘Tucho’ Antelo afirma que la ‘Caldera’ no está bien

El director técnico de Guabirá afirmó que pese a no contar con un campo de juego al cien por cien se enfrentarán a Oriente este domingo (15:00) en el estadio de Montero.

La cancha del estadio Gilberto Parada de Montero no está al cien por cien, según constató el propio director técnico de Guabirá, Víctor Hugo Antelo, pero aún así este domingo se jugará en la ‘Caldera’ el compromiso contra Oriente Petrolero, en el debut del rojo norteño en su casa por el torneo Apertura.

Lo que tienen claro en el club azucarero es que no disputarán un encuentro más de local en un estadio ajeno. “La cancha no está como quisiéramos, sin embargo, vamos a tener que jugar así como está porque esta es nuestra casa y queremos jugar con nuestra gente”, afirmó ‘Tucho’ Antelo, después de verificar las condiciones del césped, que no luce bien.

Para el entrenador del rojo, el estado del campo de juego va a complicar a ambos equipos, pero “a nosotros no nos queda otra porque queremos jugar ante nuestra hinchada”, apuntó.

Este sábado el primer plantel azucarero cerrará sus prácticas en la Caldera para ambientarse a su campo de juego, ya que no tiene margen para el error porque se encuentra en la última ubicación del grupo A, del torneo Apertura, después de jugar ocho jornadas.

